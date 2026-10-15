Sakarya’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil mi? Memurlara idari izin var mı? Valilik açıkladı
Sakarya’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından öğrenciler, veliler ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. 16 Ekim 2026 Cuma günü için açıklanan tedbirlerin kapsamı netleşirken, eğitim kurumlarında uygulanacak düzenleme ve bazı kamu çalışanlarına ilişkin idari izin detayları da belli oldu. Sakarya Valiliğinin duyurduğu kararın kimleri kapsadığı ve gün boyunca hangi uygulamaların geçerli olacağı merak konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından Sakarya’da okullar tatil edildi. Sakarya Valiliği, üniversiteler hariç resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Sakarya’da okullar tatil edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sakarya için yaptığı turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından Sakarya Valiliği yeni tedbirleri duyurdu. Beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verilmesine karar verildi.
Valiliğin kararına göre üniversiteler kapsam dışında tutulurken, resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim-öğretim bir gün süreyle yapılmayacak.
Valilik kuvvetli yağış ve ulaşım riskine dikkat çekti
Sakarya Valiliği, meteorolojik tahminlere göre kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Kararın, hava koşullarının günlük hayat ve ulaşım üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında verildiği bildirildi.
16 Ekim Cuma günü için alınan kararların kapsamı şöyle:
- Sakarya genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verilecek.
- Üniversiteler tatil kararının dışında tutulacak.
- Anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak.
- Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli olacak.
Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından hizmetin gereğine göre değerlendirilecek.
Bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Valilik açıklamasında, eğitime ara verilen gün anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personelin de idari izin kapsamına alınacağı belirtildi.
Sağlık, güvenlik ve kesintisiz hizmet veren birimlerde görev yapan personel için ise karar ilgili kurum amirleri tarafından hizmetin devamlılığı dikkate alınarak verilecek.
Sakarya’da eğitim-öğretim faaliyetlerinin 16 Ekim 2026 Cuma günü bir gün süreyle durdurulmasına ilişkin karar, turuncu kodlu yağış uyarısının ardından muhtemel olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanacak.