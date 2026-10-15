ÖZYES yurt başvurusu başladı: 2026-2027 ÖZYES KYK yurt başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Ücretler ne kadar?
2026-2027 ÖZYES yurt başvuruları başladı. Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile üniversiteye yerleşen öğrenciler, GSB yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. ÖZYES KYK yurt başvurusu için son tarih 17 Ekim Cumartesi saat 23.59 olarak açıklandı. Peki ÖZYES yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, e-Devlet başvuru ekranına nasıl ulaşılır ve 2026-2027 KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, güncel yurt ücretleri ve ÖZYES yurt başvurusuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2026 YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile üniversiteye yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı. ÖZYES yurt başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak ve başvuru süreci 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
ÖZYES yurt başvuruları başladı
ÖZYES yurt başvurusu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için 15 Ekim Perşembe günü başladı. Başvurular 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.
Başvuru süreci, 2026 YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonucuyla üniversiteye yerleşen öğrencileri kapsıyor. Öğrencilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.
Başvuru sürecinin öne çıkan ayrıntıları şöyle:
Başlangıç tarihi: 15 Ekim 2026 Perşembe
Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2026 Cumartesi
Son başvuru saati: 23.59
Başvuru platformu: e-Devlet
Başvuru kapsamı: ÖZYES ile üniversiteye yerleşen öğrenciler
ÖZYES yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
ÖZYES ile üniversiteye yerleşen öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili yurt başvuru hizmeti üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvurular, sistemde bulunan öğrenim bilgileri esas alınarak değerlendiriliyor. Bu nedenle öğrencilerin başvuruya başlamadan önce e-Devlet'te görünen eğitim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.
ÖZYES yurt başvurusunda nelere dikkat edilmeli?
Öğrenim bilgilerinde eksiklik veya hata bulunan öğrencilerin, yurt başvurusunu tamamlamadan önce üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmesi gerekiyor.
Eksik veya hatalı öğrenim bilgileriyle yapılan yurt başvuruları geçersiz sayılıyor. Bu nedenle başvuru öncesinde sistemdeki bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor.
Öğrencilerin işlemlerini 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor
2026-2027 KYK yurt ücretleri ne kadar?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurt ücretleri yurt tipine göre değişiklik gösteriyor.
Verilen ücretler şöyle:
- Tip 1: 1.000 TL
- Tip 2: 1.125 TL
- Tip 3: 1.125 TL
- Tip 4: 1.320 TL
- Tip 5: 1.455 TL
- Tip 6: 1.590 TL
Başvuru yapacak öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol ederek işlemlerini son başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekiyor. ÖZYES yurt başvuru süreci 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.