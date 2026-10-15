Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 16 Ekim'de idari izin var mı? Valilikten açıklama

İstanbul’da üniversiteler için peş peşe kararlar: Yüz yüze eğitime ara verildi

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda üniversite 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verme kararı aldı. İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi başta olmak üzere birçok yükseköğretim kurumundan peş peşe açıklamalar geldi. Peki İstanbul’da üniversiteler tatil mi, 16 Ekim’de hangi üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacak? Bazı üniversitelerde derslerin çevrim içi veya hibrit olarak sürdürüleceği açıklanırken, eğitime ara veren üniversitelerin listesi de belli oldu. İşte 16 Ekim’de İstanbul’daki üniversitelerin aldığı kararlar ve yüz yüze eğitime ilişkin son durum...