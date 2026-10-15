Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 16 Ekim'de idari izin var mı? Valilikten açıklama
Zonguldak'ta etkisini sürdüren kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Zonguldak Valiliği, 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin bir gün süreyle yapılmayacağını duyururken, engelli ve hamile kamu personeli ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı. Valilik, vatandaşlardan hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, resmi kurumların yapacağı uyarı ve duyuruları takip etmelerini istedi.
Zonguldak'ta eğitime ara verildi. Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskler nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını açıkladı.
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara
Zonguldak'ta eğitime ara verildi. Zonguldak Valiliği, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilik, kararın öğrenciler ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alındığını bildirdi.
Kamu çalışanları için idari izin kararı
Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre 16 Ekim Cuma günü bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Alınan kararlar şöyle:
- Zonguldak genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verilecek.
- Karar 16 Ekim 2026 Cuma günü uygulanacak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.
- 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli olacak.
Valilikten vatandaşlara uyarı
Valilik, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiğine dikkati çekerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Açıklamada, ilgili kurumların yapacağı uyarı ve duyuruların takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.