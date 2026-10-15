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Almanya’da kritik 90 dakika: Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim Beşiktaş UEFA maçı şifresiz nereden izlenir? Yayın bilgileri

Almanya’da kritik 90 dakika: Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim Beşiktaş UEFA maçı şifresiz nereden izlenir? Yayın bilgileri

21:23, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Almanya’da kritik 90 dakika: Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim Beşiktaş UEFA maçı şifresiz nereden izlenir? Yayın bilgileri

Hoffenheim Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'da karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi öncesinde maçın saati, yayınlanacağı kanal ve ilk 11'ler belli oldu; futbolseverler ise Hoffenheim - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden izlenir sorularına yanıt arıyor.

Hoffenheim Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

Hoffenheim Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

Hoffenheim Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Hoffenheim Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim akşamı Almanya'da oynanacak. Beşiktaş, organizasyondaki ikinci karşılaşmasında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a konuk olacak.


Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.


Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers üstlenecek.


Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:


  • Maç: Hoffenheim - Beşiktaş
  • Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi
  • Tarih: 15 Ekim
  • Saat: 22.00
  • Stat: Rhein-Neckar-Arena
  • Yayın: TRT 1
  • Hakem: Lawrence Visser
Hoffenheim Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?Hoffenheim Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim akşamı Almanya'da oynanacak. Beşiktaş, organizasyondaki ikinci karşılaşmasında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a konuk olacak.Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers üstlenecek.Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:Maç: Hoffenheim - BeşiktaşOrganizasyon: UEFA Avrupa LigiTarih: 15 EkimSaat: 22.00Stat: Rhein-Neckar-ArenaYayın: TRT 1Hakem: Lawrence Visser

Hoffenheim - Beşiktaş ilk 11'leri


Karşılaşma öncesinde Hoffenheim ve Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.


Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani, Hlozek


Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Oh

Hoffenheim - Beşiktaş ilk 11'leriKarşılaşma öncesinde Hoffenheim ve Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani, HlozekBeşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Oh

Beşiktaş ile Hoffenheim ilk kez karşılaşıyor


Beşiktaş ile Hoffenheim, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına doğrudan katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlı ekip, Almanya deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Hoffenheim ise Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı.


Almanya Bundesliga'da düşme hattında bulunan Hoffenheim, Beşiktaş karşısında Avrupa'daki ilk puanlarını almaya çalışacak.

Beşiktaş ile Hoffenheim ilk kez karşılaşıyorBeşiktaş ile Hoffenheim, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına doğrudan katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlı ekip, Almanya deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Hoffenheim ise Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı.Almanya Bundesliga'da düşme hattında bulunan Hoffenheim, Beşiktaş karşısında Avrupa'daki ilk puanlarını almaya çalışacak.

Hoffenheim'ın Türk takımlarıyla üçüncü maçı


Hoffenheim, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte Türk takımlarına karşı üçüncü kez sahaya çıkacak.


Alman temsilcisi, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında İstanbul Başakşehir ile iki kez karşılaşmıştı. İstanbul'daki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken Hoffenheim, Almanya'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı.


Böylece Hoffenheim'ın Türk ekiplerine karşı oynadığı maçlardaki sonuçları şu şekilde oluştu:


İstanbul Başakşehir 1-1 Hoffenheim


Hoffenheim 3-1 İstanbul Başakşehir


Hoffenheim - Beşiktaş: 15 Ekim

Hoffenheim'ın Türk takımlarıyla üçüncü maçıHoffenheim, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte Türk takımlarına karşı üçüncü kez sahaya çıkacak.Alman temsilcisi, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında İstanbul Başakşehir ile iki kez karşılaşmıştı. İstanbul'daki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken Hoffenheim, Almanya'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı.Böylece Hoffenheim'ın Türk ekiplerine karşı oynadığı maçlardaki sonuçları şu şekilde oluştu:İstanbul Başakşehir 1-1 HoffenheimHoffenheim 3-1 İstanbul BaşakşehirHoffenheim - Beşiktaş: 15 Ekim
Başlıklar :beşiktaşhoffenheimuefa avrupa ligişifresiz maç yayını
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