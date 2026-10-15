Yarın hava durumu nasıl olacak: Sabah evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den Avrupa Yakası'na özel kritik uyarı
İstanbul yağış uyarısı için İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe açıklamalar geldi. 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeniden başlaması beklenen kuvvetli yağışların özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde etkili olacağı, cuma gecesinden itibaren şiddetini artırarak 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde devam edeceği bildirildi. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
İstanbul Valiliği, 16 Ekim Cuma sabahından itibaren kentte yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yağışların cuma gecesi şiddetini artırarak 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul Valiliği, İstanbul yağış uyarısı kapsamında 16 Ekim 2026 Cuma sabahından itibaren kentte yeniden kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yağışların özellikle Avrupa Yakası ve İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin doğusunda halen etkili olan kuvvetli yağışların 15 Ekim Perşembe gecesi saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
Ancak yağışlı havanın 16 Ekim Cuma sabahından itibaren bölgeye yeniden gireceği belirtildi.
Yağış cuma gecesi etkisini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yeni yağışlı sistemin İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlara ilişkin öne çıkan tahminler şöyle:
- Yağışların 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeniden başlaması bekleniyor.
- İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
- Kırklareli’nin doğusunda da kuvvetli yağış bekleniyor.
- Yağışların cuma gecesinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor.
- 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski
İstanbul Valiliği, 14 Ekim’de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkati çekti.
Yeni yağışlı sistem nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski bulunduğu belirtilerek vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Valiliğin açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda özellikle yağışların yeniden kuvvetleneceği dönemlerde tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Beykoz Kaymakamlığından yağış uyarısı
Beykoz Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından (@tcbeykoz) 15 Ekim 2026 tarihli paylaşımında şu açıklamalara yer verdi;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin doğusunda halen etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Ancak 16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un yeniden yağışlı havanın etkisi altına gireceği; yağışların Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüp ve Sarıyer, Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Çekmeköy ve Şile çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.
Uyarı Geçerlilik Süresi:
16 Ekim 2026 Cuma, 09.00 – 17 Ekim 2026 Cumartesi, 23.59