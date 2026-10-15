Beykoz Kaymakamlığından yağış uyarısı





Beykoz Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından (@tcbeykoz) 15 Ekim 2026 tarihli paylaşımında şu açıklamalara yer verdi;





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin doğusunda halen etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenmektedir.





Ancak 16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un yeniden yağışlı havanın etkisi altına gireceği; yağışların Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüp ve Sarıyer, Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Çekmeköy ve Şile çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.





Uyarı Geçerlilik Süresi:

16 Ekim 2026 Cuma, 09.00 – 17 Ekim 2026 Cumartesi, 23.59