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İstanbul’da sağanak sonrası yeni önlem: 6 güzergah trafiğe kapatıldı

İstanbul’da sağanak sonrası yeni önlem: 6 güzergah trafiğe kapatıldı

23:25, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:29, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul’da sağanak sonrası yeni önlem: 6 güzergah trafiğe kapatıldı
İstanbul’da sağanak sonrası yeni önlem: 6 güzergah trafiğe kapatıldı

İstanbul’da etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası kent genelinde ulaşım, elektrik ve altyapıya yönelik tedbirler artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile’de toplam 6 güzergahın trafiğe kapatıldığını, yaklaşık 40 bin kişinin elektrik kesintisinden etkilendiğini ve binlerce su baskını ihbarı yapıldığını açıkladı. Kurum ayrıca İstanbul’a 24 saatte metrekareye 186 kilogram yağış düştüğünü, ekiplerin hasar tespit ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından ulaşım ve altyapıda yeni tedbirler devreye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 güzergahın trafiğe kapatıldığını, yaklaşık 40 bin kişinin elektrik kesintisinden etkilendiğini ve binlerce su baskını ihbarı yapıldığını açıkladı.

İstanbul'da 6 güzergah tedbir amacıyla kapatıldı

İstanbul sağanak yağışı sonrası kent genelindeki müdahale ve hasar tespit çalışmaları sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum,
Eyüpsultan
,
Sarıyer
ve
Şile'de toplam 6 güzergahın
olası yeni yağışlara karşı tedbir amacıyla trafiğe kapatıldığını belirtti.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kurum, alınan kararın yeni yağışların oluşturabileceği riskleri azaltmayı amaçladığını söyledi.

40 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi

Bakan Kurum'un açıklamasına göre sağanak nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi. Bu kişilerin yaklaşık 10 bini Anadolu Yakası'nda, 30 bini ise Avrupa Yakası'nda bulunuyor.

Kurum, elektrik kesintilerinin de tedbir kapsamında uygulandığını ifade etti.

Açıklanan son verilere göre İstanbul'daki durum şöyle:

  • 6 güzergah trafiğe kapatıldı.
  • Yaklaşık 40 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi.
  • Yaklaşık 9 bin su baskını ihbarı yapıldı.
  • 48 toprak kayması vakası kayıtlara geçti.
  • 53 istinat duvarıyla ilgili vaka bildirildi.
  • Toplam 9 bin 755 ihbar alındı.
  • İhbarların 7 bin 800'üne müdahale edildi.
  • 300 iş yeri ve 200 araçta hasar oluştu.
  • 109 hayvan telef oldu.
  • 3 bin 57 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurum: İstanbul 83 yılın en yüksek yağışını aldı

Murat Kurum, İstanbul'un 83 yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek, 24 saat içinde metrekareye 186 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Kurum ayrıca bir günlük yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında yüzde 7'lik artış yaşandığını ifade etti.

Önceliğin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurgulayan Kurum, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Su baskınlarına müdahale sürüyor

Kent genelinde yaklaşık 9 bin su baskını ihbarı bulunduğunu açıklayan Kurum, ekiplerin hem İstanbul'daki araç ve personelle hem de şehir dışından sağlanan destekle müdahalelerini sürdürdüğünü söyledi.

Çalışmaların İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Kurum, su baskınlarından kaynaklanan hasarın en geç cumartesi günü giderilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kayıp vatandaşların bulunması için çalışmaların sürdüğünü de aktaran Kurum, ekiplerin 3 bin 57 kişiyi sağ salim kurtardığını açıkladı.

Başlıklar :i̇stanbulsağanak yağışmurat kurumtrafiğe kapalı yollar
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