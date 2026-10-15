Düzce'de okullar tatil mi? 16 Ekim cuma okul var mı, üniversiteler tatil mi? Valilik açıkladı
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma okul var mı? Düzce Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü resmî ve özel okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Üniversitelerin tatil kararının dışında tutulduğu belirtilirken, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. İşte Düzce'de okul tatili kararının kapsamı ve Valiliğin açıkladığı tüm detaylar...
Düzce Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Üniversiteler kararın dışında tutulurken bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Düzce'de okullar tatil mi?
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın, kuvvetli yağışların günlük yaşamda ve ulaşımda oluşturabileceği olumsuzluklara karşı uygulamaya konulduğu belirtildi.
Üniversiteler tatil kararının dışında
Valiliğin açıklamasına göre tatil kararı Düzce genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor. Üniversiteler ise alınan kararın dışında tutuldu.
Düzce genelindeki resmî ve özel okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek.
Anaokulu veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak.
Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli olacak.
Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görevli personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.
Bazı kamu çalışanları idari izinli olacak
Okulların tatil edildiği gün anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personelinin yanı sıra malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
Sağlık, güvenlik ve kesintisiz hizmet veren birimlerde çalışan personel için ise idari izin uygulamasına ilgili birim amirleri karar verecek.
Kararın gerekçesi kuvvetli yağış
Düzce Valiliği, kararın kentte beklenen kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.
Buna göre Düzce'deki resmî ve özel okul ve eğitim kurumlarında 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim yapılmayacak; üniversitelerde ise eğitim süreci tatil kararından etkilenmeyecek.