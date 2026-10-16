3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2027 Ocak memur ve emekli maaş zammı için hesaplamalar, eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerin tamamlanmasıyla yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı. Memur ve emekli maaşlarının ocak ayında ne kadar artacağı henüz kesinleşmezken, yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları zam hesabının tamamlanmasında belirleyici olacak. Peki 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Eylül enflasyonu sonrası oluşan tabloya göre maaş hesaplamaları nasıl değişti? İşte güncel zam hesabı…