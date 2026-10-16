Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı, neyle suçlanıyor? MASAK raporları incelendi: Yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti
Kamuoyunda "Ankara Abisi" olarak bilinen Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık "malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler, banka hareketleri ve MASAK raporları birlikte incelendi. İncelemelerde, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti. İşte Ankara Abisi Yasin Oyanık'ın tutuklanmasının detayları.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında işlem başlatıldı. Bazı bağışçıların dernek hesabına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 Ekim'de Oyanık gözaltına alındı. Oyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı, ne yapmış ve neyle suçlanıyor?
Ankara Abisi Yasin Oyanık’ın tutuklandığı soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis ve aklama soruşturmasından yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kişi, şirket ve dernek hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi. Sabah'ın haberine göre; Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerin incelenmesiyle başlayan süreçte, para transferlerinin organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yasa dışı panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler, banka hareketleri ve MASAK raporları birlikte incelendi. İncelemelerde, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti.
Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerde yapılan incelemede, "MASTER MÜTABAKAT - RP-8" isimli gruptaki 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalara ulaşıldı. Yazışmalarda "Jada" rumuzlu kullanıcının, 19 Ocak 2021'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kurulan Yasin Oyanık'ın başkanlığındaki Ankara Abisi İyilik Derneği'ne ait banka hesabına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla beş parça halinde toplam 500 bin lira gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirlendi. Soruşturma dosyasında, Nejla Cankat isimli kişiye ait banka hesabından da aynı derneğin hesabına 50 bin, 55 bin ve 100 bin lira tutarlarında para transferleri yapıldığı kaydedildi. Söz konusu işlemlerde şifreli ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.
Dijital incelemelerle elde edilen bulgular üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu alındı. Dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirlendi. Derneğin hesaplarından çıkan 903 milyon 456 bin 588 liranın 308 milyon 817 bin 272 lirasının Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret isimli şirketin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
MASAK raporlarında, derneğin normal bağış tutarlarının işlem başına ortalama 1.640 TL seviyesinde olduğu, ancak "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla yapılan transferlerde işlem başı ortalamanın 108.052 TL'ye ulaştığı vurgulandı. Bu durumun olağan yardım bağışları tipolojisiyle uyuşmadığı kaydedildi. Ayrıca söz konusu şifreli açıklamalarla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağladıkları ya da aracılık ettiklerine dair MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu tespit edildi. Suç gelirlerini aklama mekanizmasının dernekle sınırlı kalmadığı, dernek hesaplarından çıkan paraların muvazaalı şirket hesaplarına yönlendirildiği belirlendi.
Ankara Abisi İyilik Derneği hesaplarından çıkan 903,4 milyon TL'nin 308,8 milyon TL'lik kısmının, 12 Eylül 2023 tarihinde Sincan'da kurulan firma hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Kuruluşundan itibaren elde ettiği gelirlerin yüzde 92'sini dernekten alan bu şirketin hesaplarından, "canlı hayvan alımı" gerekçesi gösterilerek çeşitli şahıs ve şirketlere 293,5 milyon TL aktarıldığı, 42,9 milyon TL'nin ise doğrudan nakit olarak çekildiği anlaşıldı.
Ankara Abisi Yasin Oyanık ne dedi, neler söyledi?
Öte yandan tutuklanmasının ardından Oyanık, sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Tutuklama kararının bir mahkumiyet hükmü olmadığına ve isnat edilen suçların işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmediğine işaret edilen açıklamada "Dernek Başkanımız Sayın Oyanık, suçlamaları kabul etmemekle; açıklamalarının, derneğin mali kayıtlarının ve yardım faaliyetlerine ilişkin belgelerin birlikte değerlendirilmesini istemektedir. İddia edilen konulara ilişkin beyanlarımız savcılığa sunulmuş, savunma ve itirazlarımız soruşturma makamlarına ayrıntılı yapılmıştır." denildi.