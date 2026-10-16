Emekli promosyon rakamları sil baştan! Ekim ayı en yüksek promosyon veren banka hangileri?
Ekim 2026 emekli promosyon kampanyaları bankaların yeni teklifleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut banka taahhüdünü yenilemeyi düşünen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel promosyon tutarlarını ve kampanya şartlarını araştırmaya başladı. İş Bankası, ING, Yapı Kredi, DenizBank, Akbank, Garanti BBVA ve QNB başta olmak üzere bankaların sunduğu ödemeler maaş tutarına ve kampanya kapsamında istenen ek koşullara göre değişebiliyor. Peki Ekim 2026'da emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor, ek ödeme şartları neler? İşte güncel emekli promosyon tutarları ve kampanya detayları…
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonlarında Ekim ayı kampanyaları güncellendi. Maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler, yeni dönemde hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını ve promosyondan yararlanmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğini merak ediyor. Bankalar yalnızca maaş miktarına göre değil, kredi kartı kullanımı, fatura talimatı ve farklı bankacılık ürünlerinden yararlanma gibi koşullara bağlı olarak ek ödemeler de sunabiliyor. Peki Ekim ayında en yüksek emekli promosyonu ne kadar? İş Bankası, ING, Yapı Kredi, DenizBank, Akbank, Garanti BBVA ve QNB ne kadar ödeme yapıyor? İşte banka banka güncel promosyon tablosu…
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
"1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."
0 - 9.999 TL 6.250 TL 16.250 TL'ye kadar
10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 20.000 TL'ye kadar
15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 22.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 25.000 TL'ye kadar
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026
15.000 TL chip-para kampanyasından; 16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’den Akbanklı olup SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan SGK emeklileri faydalanabilir.
Ek olarak 15.000 TL’ye varan chip-parayı aşağıdaki adımları uygulayarak kazanabilirsiniz:
SGK emekli maaşınızı Akbank Mobil’den taşımanıza 3.000 TL
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip olmanız durumunda 5.500 TL
Vereceğiniz 2 otomatik fatura ödeme talimatıyla 3.000 TL
2.000 TL ve üzeri Axess veya Wings kart harcamanızda aylık 1.000 TL, 3 ayda toplam 3.000 TL
Akbank Mobil’de yer alan Mobilin Akbanklısı’na katılarak 500 TL chip-para kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Kampanya, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Maaş Tutarı Standart Promosyon Ek Ödül Toplam Promosyon
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000 TL
ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYON
01 Ekim - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 20.000 TL'ye varan promosyon ve 10.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL ödül verilecektir.
0-9 bin 999 TL maaşa 9 bin 700 TL, 10 bin-14 bin 999 TL maaşa 14 bin 700 TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaşa 18 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 21 bin 400 TL promosyon veriliyor.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon ödüyor.
Maaşı 0-9 bin 999 TL arasında olanlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
VakıfBank, emekli maaşını 3 yıllığına taşıyan SGK emeklilerine emekli promosyon Kampanyası kapsamında 12.000 TL'ye varan standart promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 30.000 TL'ye varan kazanım sunmaktadır.
Promosyon Tutarları
Maaş tutarına göre ödenen 3 yıllık peşin promosyon miktarları şöyledir:
10.000 TL altı maaşlar için: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 12.000 TL
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Halkbank'ın açıkladığı tarifede 10 bin TL ve üzerindeki emekli maaşları için promosyon 8 bin TL'den başlıyor ve 20 bin TL ve üzerindeki maaşlarda 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.