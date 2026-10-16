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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2026? KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2026? KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

12:10, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 12:10, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2026? KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS branş bazında sıralama 2026 sonuçların açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. KPSS Lisans sonuç ekranından puanlarını öğrenen adaylar, şimdi mezun oldukları alan içerisinde kaçıncı sırada bulunduklarını görmek için ÖSYM tarafından açıklanacak branş bazındaki sıralama bilgilerini bekliyor. Özellikle kamu kurumlarına yapılacak atamalar öncesinde adayların kendi branşlarındaki konumlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bu bilgiler, tercih ve atama süreci açısından da yakından takip ediliyor. Bu nedenle binlerce aday gözünü ÖSYM AİS ekranına çevirirken, sıralamaların hangi tarihte erişime açılacağı merak ediliyor. Peki KPSS 2026 branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak, ÖSYM AİS üzerinden nasıl öğrenilecek, branş sıralamaları belli oldu mu? İşte KPSS Lisans branş bazında sıralama ekranına ilişkin merak edilenler…

KPSS Lisans 2026 branş sıralaması için adayların bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS puanlarını öğrenen lisans mezunları, aldıkları puanın kendi alanlarındaki karşılığını görmek için branş bazında sıralama bilgilerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Adayların yalnızca aldıkları puanı değil, aynı bölümden sınava giren diğer adaylar arasındaki konumlarını da değerlendirmelerine imkan sağlayan branş sıralaması, özellikle atama hedefi bulunan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM AİS üzerinden görüntülenmesi beklenen sıralama bilgileriyle birlikte adayların kendi alanlarındaki durumları daha net şekilde görülebilecek. Peki KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, ÖSYM AİS'te branş sıralaması nasıl görüntülenir, 2026 KPSS Lisans branş sıralamaları belli oldu mu? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…

KPSS Lisans 2026 branş sıralaması için adayların bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS puanlarını öğrenen lisans mezunları, aldıkları puanın kendi alanlarındaki karşılığını görmek için branş bazında sıralama bilgilerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Adayların yalnızca aldıkları puanı değil, aynı bölümden sınava giren diğer adaylar arasındaki konumlarını da değerlendirmelerine imkan sağlayan branş sıralaması, özellikle atama hedefi bulunan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM AİS üzerinden görüntülenmesi beklenen sıralama bilgileriyle birlikte adayların kendi alanlarındaki durumları daha net şekilde görülebilecek. Peki KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, ÖSYM AİS'te branş sıralaması nasıl görüntülenir, 2026 KPSS Lisans branş sıralamaları belli oldu mu? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…

2026 KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR BELLİ OLDU MU?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü şimdi branş bazında sıralamalara çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına ilişkin sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılmış durumda. Ancak sonuç ekranında şu aşamada adayların yalnızca “Türkiye Geneli Başarı Sıralaması” bilgisi yer alıyor. Branş bazında sıralamalar ise henüz adayların erişimine sunulmadı. Sınav sonuçlarının açıklandığı ilk aşamada sonuç belgesinde yer alan Türkiye geneli başarı sıralamasından farklı olarak branş bazındaki sıralamalar, adayların mezuniyet alanları esas alınarak oluşturuluyor. Bunun için ÖSYM'nin veri tabanında ayrıca bir tasnif işlemi gerçekleştirmesi ve hazırlanan branş sıralaması modülünü sisteme tanımlaması gerekiyor.

2026 KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR BELLİ OLDU MU?2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü şimdi branş bazında sıralamalara çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına ilişkin sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılmış durumda. Ancak sonuç ekranında şu aşamada adayların yalnızca “Türkiye Geneli Başarı Sıralaması” bilgisi yer alıyor. Branş bazında sıralamalar ise henüz adayların erişimine sunulmadı. Sınav sonuçlarının açıklandığı ilk aşamada sonuç belgesinde yer alan Türkiye geneli başarı sıralamasından farklı olarak branş bazındaki sıralamalar, adayların mezuniyet alanları esas alınarak oluşturuluyor. Bunun için ÖSYM'nin veri tabanında ayrıca bir tasnif işlemi gerçekleştirmesi ve hazırlanan branş sıralaması modülünü sisteme tanımlaması gerekiyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki sınav ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında, branş bazında sıralamaların sınav sonuçlarıyla aynı anda yayımlanmadığı görülüyor. Kurum, sonuçların ilan edilmesinin ardından genellikle 3 ila 7 gün içerisinde adayların mezuniyet alanlarına göre sıralamalarını hazırlayarak erişime açıyor. Bu nedenle 7 Ekim'de açıklanan 2026 KPSS Lisans sonuçlarının ardından branş bazında sıralamaların da en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?ÖSYM'nin önceki yıllardaki sınav ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında, branş bazında sıralamaların sınav sonuçlarıyla aynı anda yayımlanmadığı görülüyor. Kurum, sonuçların ilan edilmesinin ardından genellikle 3 ila 7 gün içerisinde adayların mezuniyet alanlarına göre sıralamalarını hazırlayarak erişime açıyor. Bu nedenle 7 Ekim'de açıklanan 2026 KPSS Lisans sonuçlarının ardından branş bazında sıralamaların da en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından branş bazında sıralamaların yayımlanmasının ardından adaylar, kendi alanlarındaki sıralama bilgilerine çevrim içi olarak ve kişisel erişim ekranları üzerinden ulaşabilecek. Sıralamasını kontrol etmek isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:

Öncelikle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılması gerekiyor.

Ardından T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi veya e-Devlet şifresi kullanılarak kimlik doğrulaması yapılmalı.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada ya da sol tarafta bulunan menüdeki “Başvurularım / Tercihlerim” sekmesine tıklanmalı.

Açılan sınav listesinden “2026 - KPSS Lisans” seçilmeli.

Daha sonra üst menüde yer alan “Branş Bazında Sıralama” bölümüne girilmeli.

Son aşamada ise YÖKSİS üzerinden sisteme aktarılan mezuniyet bilgileri arasından adayın kendi alanı, örneğin İşletme, Makine Mühendisliği veya Hemşirelik, seçilerek ilgili branştaki sıralama görüntülenebilecek.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?ÖSYM tarafından branş bazında sıralamaların yayımlanmasının ardından adaylar, kendi alanlarındaki sıralama bilgilerine çevrim içi olarak ve kişisel erişim ekranları üzerinden ulaşabilecek. Sıralamasını kontrol etmek isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:Öncelikle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılması gerekiyor.Ardından T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi veya e-Devlet şifresi kullanılarak kimlik doğrulaması yapılmalı.Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada ya da sol tarafta bulunan menüdeki “Başvurularım / Tercihlerim” sekmesine tıklanmalı.Açılan sınav listesinden “2026 - KPSS Lisans” seçilmeli.Daha sonra üst menüde yer alan “Branş Bazında Sıralama” bölümüne girilmeli.Son aşamada ise YÖKSİS üzerinden sisteme aktarılan mezuniyet bilgileri arasından adayın kendi alanı, örneğin İşletme, Makine Mühendisliği veya Hemşirelik, seçilerek ilgili branştaki sıralama görüntülenebilecek.
Başlıklar :KPSSkpss lisansKpss Lisans Branş Sıralaması
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