KYK burs ve kredi sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? GSB burs sonuçları ve e-Devlet sorgulama ekranı
2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları sona eriyor. Öğrenciler, başvurularını 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru süreci devam ederken burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sanal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 12 Ekim’de başlatılan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci 16 Ekim saat 23.59'da tamamlanacak.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Geçmiş yıllardaki sonuç açıklama takvimleri dikkate alındığında, 2026-2027 dönemi KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında yani 15-25 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Burs başvurusu değerlendirme süreci, 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.
Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır.
2026 KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ocak 2026'da yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ve öğrenim kredisi tutarları yeniden belirlenmişti.
2026 yılı itibarıyla uygulanan aylık ödeme miktarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL