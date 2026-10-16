CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıktı: 48 isim ihraç edildi

Bakan Çiftçi sel bölgesindeki son durumu aktardı: Tehlike geçmiş değil

İçişleri Bakanı Çiftçi, Sakarya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar ile sel felaketinin yol açtığı tahribata ilişkin güncel verileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla milletin yanında olduğunu belirten Çiftçi; afet bölgesinde şu ana kadar 865 kişinin tahliye edildiğini, 5 köprü ile 2 yapının yıkıldığını açıkladı. Metrekareye düşen yağış miktarının 275 kilogramı bulduğu bölgelere destek ekiplerinin sevk edildiğini ve sahada 1621 personelin görev yaptığını vurgulayan Bakan Çiftçi, turuncu uyarının sürdüğünü hatırlatarak vatandaşlara "Evlerinizden çıkmayın ve araçlarınızı güvenli yerlere park edin" uyarısında bulundu.