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KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı

KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı

10:58, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:58, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilen 2026-KPSS Lisans sınav sonuçlarının ardından, kamu personeli alımlarına başvuru yapacak adayların heyecanlı bekleyişi KPSS branş bazında sıralama duyurusu ile devam ediyor. Sınav sonuç belgesinde yer alan genel başarı sıralaması tüm lisans mezunlarını kapsadığından, adayların tercih sürecinde kendi mezuniyet alanlarındaki (Mühendislik, İktisat, İşletme, Hemşirelik, Öğretmenlik vb.) gerçek rakiplerini görebilmeleri adına branş sıralamaları hayati önem taşıyor. ÖSYM, 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla branş bazında sıralamaları henüz Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden erişime açmadı. Peki KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilen 2026-KPSS Lisans sınav sonuçlarının ardından adayların odağı KPSS branş bazında sıralamalara çevrildi. Sınav sonuç belgelerinde yer alan genel başarı sıralaması tüm alan gruplarını kapsadığı için adayların kamu personel alımlarında kendi mezuniyet alanlarındaki yerlerini ve rakiplerini görebilmeleri adına büyük önem taşıyan KPSS branş sıralamaları heyecanla bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilen 2026-KPSS Lisans sınav sonuçlarının ardından adayların odağı KPSS branş bazında sıralamalara çevrildi. Sınav sonuç belgelerinde yer alan genel başarı sıralaması tüm alan gruplarını kapsadığı için adayların kamu personel alımlarında kendi mezuniyet alanlarındaki yerlerini ve rakiplerini görebilmeleri adına büyük önem taşıyan KPSS branş sıralamaları heyecanla bekleniyor.

2026 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim'de adayların erişimine açtı. Ancak aynı branşta sınava girenlerin başarı sırasını gösteren listeler henüz yayımlanmadı. Branş bazında sıralamaların açıklanacağı güne ilişkin de resmi bir tarih sunulmadı. Listenin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Yeni bir açıklama yapılması halinde adaylar, kendi alanlarındaki yerlerini öğrenebilecek.

2026 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim'de adayların erişimine açtı. Ancak aynı branşta sınava girenlerin başarı sırasını gösteren listeler henüz yayımlanmadı. Branş bazında sıralamaların açıklanacağı güne ilişkin de resmi bir tarih sunulmadı. Listenin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Yeni bir açıklama yapılması halinde adaylar, kendi alanlarındaki yerlerini öğrenebilecek.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından güncel bir resmi tarih ilan edilmemiş olmakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında branş bazında sıralama listelerinin sonuç açıklama tarihini müteakip Ekim ayı ortasına kadar erişime açılması öngörülmektedir. Sistem aktarımı tamamlandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sol menüdeki "Branş Bazında Sıralama" sekmesinden YÖKSİS entegreli mezuniyet alanlarını (İşletme, Mühendislik, Hemşirelik, Öğretmenlik vb.) seçecek ve alanlarındaki güncel başarı sıralamalarını anlık olarak sorgulayabilecekler.

ÖSYM 2026 KPSS Lisans Sınavı: Branş Bazında Sıralamalar için TIKLAYINIZ


KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL SORGULANIR?ÖSYM tarafından güncel bir resmi tarih ilan edilmemiş olmakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında branş bazında sıralama listelerinin sonuç açıklama tarihini müteakip Ekim ayı ortasına kadar erişime açılması öngörülmektedir. Sistem aktarımı tamamlandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sol menüdeki "Branş Bazında Sıralama" sekmesinden YÖKSİS entegreli mezuniyet alanlarını (İşletme, Mühendislik, Hemşirelik, Öğretmenlik vb.) seçecek ve alanlarındaki güncel başarı sıralamalarını anlık olarak sorgulayabilecekler.ÖSYM 2026 KPSS Lisans Sınavı: Branş Bazında Sıralamalar için TIKLAYINIZ

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Yüksek bir KPSS puanı almak, kamuya yerleşmek isteyenler için önemli bir avantaj sağlasa da tercih döneminde tek başına yeterli olmuyor. Aynı bölümden mezun olan adayların puan dağılımı da kadro seçiminde fikir veriyor. Branş bazında sıralamalar sayesinde adaylar, kendi alanlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabiliyor. Ancak bu listeler kesin atama sırası anlamına gelmiyor. Açılacak kontenjanlar, kurumların aradığı nitelikler ve yapılan tercihler de yerleştirmelerde belirleyici oluyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Yüksek bir KPSS puanı almak, kamuya yerleşmek isteyenler için önemli bir avantaj sağlasa da tercih döneminde tek başına yeterli olmuyor. Aynı bölümden mezun olan adayların puan dağılımı da kadro seçiminde fikir veriyor. Branş bazında sıralamalar sayesinde adaylar, kendi alanlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabiliyor. Ancak bu listeler kesin atama sırası anlamına gelmiyor. Açılacak kontenjanlar, kurumların aradığı nitelikler ve yapılan tercihler de yerleştirmelerde belirleyici oluyor.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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