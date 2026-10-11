Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 12 Ekim 2026 Tokat'ta okul tatili ve idari izin var mı? Valilik açıkladı
Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından dikkat çeken bir karar alındı. Tokat Valiliği, kent merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 12 Ekim Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması yapılacağını açıkladı. Karar kapsamında kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında dezenfeksiyon çalışması başlatılacak. Tokat Valiliği, kent merkezindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ekim Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Tokat'ta eğitime ara verildi
Tokat'ta eğitime ara verilmesi kararı, kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamından itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından alındı.
Tokat Valiliği, eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirileceğini ve çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda sürdürülebilmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verileceğini bildirdi.
Hangi eğitim kurumları tatil olacak?
Valiliğin açıklamasına göre 1 günlük ara, Tokat il merkezindeki eğitim kurumlarını kapsayacak.
Karar kapsamında:
Tüm resmi eğitim kurumlarında,
Özel eğitim kurumlarında,
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,
Rehabilitasyon merkezlerinde
12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretim yapılmayacak.
Okullarda detaylı dezenfeksiyon yapılacak
Kent merkezindeki sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine karar verildi.
Eğitime verilen 1 günlük aranın, dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril koşullarda yürütülmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.
Hamile ve engelli personele idari izin
Tokat Valiliği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 12 Ekim Pazartesi günü idari izinli sayılacağını açıkladı.
Böylece Tokat il merkezindeki eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, belirlenen kamu personeli için de aynı gün idari izin uygulanacak.