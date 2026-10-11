KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs kredi başvurusu son durum
2026-2027 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerini açıkladı mı? Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK burs ve kredi başvurularında yeni dönem takvimi henüz duyurulmazken, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencilerine ne kadar ödeme yapılacak?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru takvimini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni dönem KYK burs başvurusu tarihleri henüz açıklanmadı.
KYK burs başvurusu 2026-2027 ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs başvurusu yapmayı planlayan öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Yeni döneme ilişkin burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi.
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından burs veya öğrenim kredisi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru takviminin ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı.
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?
2026-2027 dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. GSB tarafından başvuru tarihine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
Bir önceki eğitim öğretim döneminde, yani 2025-2026 yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.
Ancak yeni dönem başvuruları için geçmiş yılın takvimi esas alınamıyor. 2026-2027 başvurularının başlayacağı kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
KYK burs miktarı ne kadar?
KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları öğrencilerin eğitim seviyesine göre değişiyor.
- Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
- Yüksek lisans: 8.000 TL
- Doktora: 12.000 TL
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranının açılmasının ardından öğrencilerin sisteme giriş yaparak kendilerine ait bilgileri kontrol etmesi ve başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgiler ilgili kurumlar tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim kredisi verilecek öğrenciler belirleniyor.
Gözler GSB'nin başvuru duyurusunda
2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuru takvimi henüz açıklanmış değil. Başvuru sürecinin başlayacağı tarih ve başvurulara ilişkin ayrıntılar GSB tarafından yapılacak duyuruyla kesinleşecek.