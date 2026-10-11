KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs kredi başvurusu son durum

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?





2026-2027 dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. GSB tarafından başvuru tarihine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.





Bir önceki eğitim öğretim döneminde, yani 2025-2026 yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.





Ancak yeni dönem başvuruları için geçmiş yılın takvimi esas alınamıyor. 2026-2027 başvurularının başlayacağı kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.