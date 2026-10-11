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Gram altın yeniden yükselişte: İki haftalık düşüş serisi sona erdi

Gram altın yeniden yükselişte: İki haftalık düşüş serisi sona erdi

19:04, 11/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Gram altın yeniden yükselişte: İki haftalık düşüş serisi sona erdi

Altın fiyatları haftanın son iki işlem gününde yeniden yükselişe geçerken gram altın fiyatı 6.600 TL seviyesinin üzerine çıktı, ons altın ise iki haftalık düşüş serisini sona erdirdi. ABD tahvil getirilerindeki gerileme, doların zayıflaması ve düşük seviyelerden gelen alımlar piyasadaki toparlanmayı desteklerken Çin Merkez Bankasının altın rezervlerini üst üste 23. ayda da artırması dikkat çekti. Gram altın ve ons altındaki son fiyatlar merak edilirken yeni haftada gözler Fed’in faiz politikası, ABD enflasyon verileri ve küresel piyasalardan gelecek yeni sinyallere çevrildi.

Gram altın fiyatı, hafta ortasında görülen kayıpların ardından yeniden yükselerek 6.600 TL'nin üzerine çıktı. Ons altın da haftayı yüzde 1,3 değer kazancıyla tamamlarken altındaki iki haftalık düşüş serisi sona erdi.

Gram altın fiyatı, hafta ortasında görülen kayıpların ardından yeniden yükselerek 6.600 TL'nin üzerine çıktı. Ons altın da haftayı yüzde 1,3 değer kazancıyla tamamlarken altındaki iki haftalık düşüş serisi sona erdi.

Gram altın fiyatı 6.600 TL'yi aştı


Altın fiyatları, hafta ortasında etkili olan satış baskısının ardından haftanın son iki işlem gününde toparlandı. Gram altın fiyatı, küresel piyasalardaki yükselişin de etkisiyle 9 Ekim Cuma gününü 6 bin 644,78 TL seviyesinde tamamladı.


Gram altın böylece önceki kapanışa göre yüzde 1,51 değer kazandı. Hafta içinde 6 bin 432 TL seviyesine kadar gerileyen fiyatlar, son iki işlem günündeki yükselişle kayıplarının önemli bölümünü telafi etti.


Gram altının fiyatlamasında ons altındaki hareketlerin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de etkili olmaya devam etti.

Gram altın fiyatı 6.600 TL'yi aştıAltın fiyatları, hafta ortasında etkili olan satış baskısının ardından haftanın son iki işlem gününde toparlandı. Gram altın fiyatı, küresel piyasalardaki yükselişin de etkisiyle 9 Ekim Cuma gününü 6 bin 644,78 TL seviyesinde tamamladı.Gram altın böylece önceki kapanışa göre yüzde 1,51 değer kazandı. Hafta içinde 6 bin 432 TL seviyesine kadar gerileyen fiyatlar, son iki işlem günündeki yükselişle kayıplarının önemli bölümünü telafi etti.Gram altının fiyatlamasında ons altındaki hareketlerin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de etkili olmaya devam etti.

Ons altın haftayı yüzde 1,3 yükselişle kapattı


Ons altın, hafta ortasında 5 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyesine geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti.


ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentiler hafta içinde altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Haftanın son iki işlem gününde ise doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi değerli metali destekledi.


Ons altın cuma günü 4 bin 194,36 dolara yükseldi ve haftalık bazda yüzde 1,3 değer kazandı.


Hafta boyunca altın piyasasında öne çıkan gelişmeler şöyle oldu:


Gram altın 9 Ekim Cuma gününü 6 bin 644,78 TL seviyesinde tamamladı.


Gram altında günlük değer kazancı yüzde 1,51 oldu.


Gram altın hafta içinde 6 bin 432 TL seviyesine kadar geriledi.


Ons altın cuma günü 4 bin 194,36 dolar seviyesine çıktı.


Ons altının haftalık yükselişi yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Ons altın haftayı yüzde 1,3 yükselişle kapattıOns altın, hafta ortasında 5 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyesine geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti.ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentiler hafta içinde altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Haftanın son iki işlem gününde ise doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi değerli metali destekledi.Ons altın cuma günü 4 bin 194,36 dolara yükseldi ve haftalık bazda yüzde 1,3 değer kazandı.Hafta boyunca altın piyasasında öne çıkan gelişmeler şöyle oldu:Gram altın 9 Ekim Cuma gününü 6 bin 644,78 TL seviyesinde tamamladı.Gram altında günlük değer kazancı yüzde 1,51 oldu.Gram altın hafta içinde 6 bin 432 TL seviyesine kadar geriledi.Ons altın cuma günü 4 bin 194,36 dolar seviyesine çıktı.Ons altının haftalık yükselişi yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Çin'in altın alımları 23. aya ulaştı


Altın piyasasında öne çıkan bir diğer gelişme Çin Merkez Bankasının rezervlerindeki artış oldu.


Çin'in altın rezervleri eylül ayında 76,73 milyon onstan 77,47 milyon onsa yükseldi. Böylece ülkenin altın alım serisi üst üste 23. aya ulaştı.


Eylül ayında rezervlere 740 bin ons altın eklendi. Bu miktar, son üç yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi.


Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği altın alımları, küresel altın talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Çin'in altın alımları 23. aya ulaştıAltın piyasasında öne çıkan bir diğer gelişme Çin Merkez Bankasının rezervlerindeki artış oldu.Çin'in altın rezervleri eylül ayında 76,73 milyon onstan 77,47 milyon onsa yükseldi. Böylece ülkenin altın alım serisi üst üste 23. aya ulaştı.Eylül ayında rezervlere 740 bin ons altın eklendi. Bu miktar, son üç yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi.Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği altın alımları, küresel altın talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altın fiyatlarında gözler Fed ve enflasyon verilerinde


Yeni haftada altın fiyatlarının yönü açısından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD enflasyon verileri ve tahvil getirilerindeki hareketler takip edilecek.


Piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 19 civarında fiyatlanırken aralık ayına kadar en az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.


Yüksek faiz beklentileri altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken jeopolitik gerilimler, kamu borçlarına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının altın alımları güvenli liman talebini destekleyen başlıklar arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarında gözler Fed ve enflasyon verilerindeYeni haftada altın fiyatlarının yönü açısından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD enflasyon verileri ve tahvil getirilerindeki hareketler takip edilecek.Piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 19 civarında fiyatlanırken aralık ayına kadar en az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.Yüksek faiz beklentileri altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken jeopolitik gerilimler, kamu borçlarına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının altın alımları güvenli liman talebini destekleyen başlıklar arasında yer alıyor.
Başlıklar :gram altınaltın fiyatlarıons altınfed
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