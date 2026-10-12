Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? 12 Ekim 2026 Pazartesi
Küresel piyasalarda ons altının 4.204 dolar bandına dayanması ve iç piyasada dolar/TL kurunun seyriyle birlikte altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın yüzde 0,38’lik yükselişle 6 bin 667 TL’ye kadar çıktı. Peki Kapalıçarşı’da gram altın kaç lira? Çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte güncel rakamlar.
Rusya ile Ukrayna arasında sağlanan enerji anlaşması hamlelerinin küresel piyasalara yansımaları takip edilirken, güvenli liman altındaki yön arayışı haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da yeni haftaya primli bir başlangıç yapan altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların yakın takibindeki gram altın Kapalıçarşı kulislerinde 6.684 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Küresel jeopolitik gelişmeler, ons altındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte hem fiziki piyasalarda hem de serbest piyasada altın fiyatlarının izleyeceği seyir merakla bekleniyor. Peki altın yükselir mi düşer mi? İşte altın ne olur uzman yorumları banka tahminleri.
Gram altın fiyatı
Gram altın satış fiyatı: 6 bin 675,79 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın satış fiyatı: 10 bin 897,00 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım altın satış fiyatı: 21 bin 787,00 TL
Tam altın fiyatı
Tam altın satış fiyatı: 43 bin 231,84 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43 bin 447,00 TL
Altın yükselir mi düşer mi, altın ne olur uzman yorumları banka tahminleri neler?
UBS, güçlü dolar ve ABD'de yükselen reel tahvil faizlerinin altın üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirterek, ons fiyatının kısa vadede yeniden 4.000 dolara gerileyebileceğini bildirdi. Banka, bu seviyede devreye girebilecek alımların ise düşüşü sınırlamasını bekliyor. UBS stratejisti Giovanni Staunovo, yayımladığı notta, enflasyondan arındırılmış ABD tahvil getirilerindeki yükselişin, faiz getirisi sağlamayan altını diğer yatırım seçeneklerine kıyasla daha az cazip hale getirdiğine dikkat çekti.
Güçlü doların da bu baskıyı artırdığını belirten Staunovo, "Kısa vadeli baskılar devam ediyor. Yüksek ABD reel faizleri ve güçlü dolar, altını yeniden 4.000 dolar/ons seviyesine doğru itebilir" değerlendirmesinde bulundu. Kısa vadeli gerileme riskine rağmen UBS, 4.000 dolar seviyesinde alım talebinin güçlenebileceğini öngörüyor.
Bankaya göre altına uzun vadeli nedenlerle yatırım yapanların düşük fiyatları değerlendirmesi, bu bölgede fiyatların destek bulmasını sağlayabilir. Staunovo, son dönemdeki düşüşü vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki spekülatif yatırımcıların satışlarıyla ilişkilendirdi. Bu yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle tuttukları net pozisyonları azaltması, altını aşağı yönlü etkiledi.