KYK burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı, başvuru şartları neler?
2026-2027 yükseköğretim akademik yılının başlamasıyla birlikte yüz binlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için süreç hız kazandı. 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla GSB tarafından resmi başvuru yapıldı. Peki KYK burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, GSB KYK bursu ne kadar? İşte KYK bursu e Devlet başvuru ekranı.
2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım sona erdi. Başvuru süreci başladığında öğrenciler, e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmet ekranını kullanarak ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri doldurarak başvurularını tek tıkla gerçekleştirebilecekler. Başvuruların ardından 12 farklı devlet kurumundan alınan verilerle yapılacak titiz değerlendirme sonucunda burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler netleşecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sevgili Gençler; SB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.
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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılında uygulanan mevcut KYK burs ve kredi tutarları eğitim düzeyine göre değişiyor. Ocak 2026 itibarıyla lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tutarlar ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Bu nedenle yeni dönemde yapılabilecek artışla ilgili kesin rakam açıklanana kadar mevcut tutarların baz alınması gerekiyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs ve kredi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor; iki seçenek aynı başvuru ekranı üzerinden değerlendiriliyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri sisteme işleniyor. Bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendirme sürecinde kullanılıyor.
E DEVLET Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu
KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?
KYK bursu, öğrencilerin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Burs hakkının devam etmesi için öğrencinin ilgili mevzuatta belirlenen şartları taşıması ve öğrenimine devam etmesi gerekiyor.
KYK BURSU DEVAM ŞARTLARI NELER?
KYK bursunun devam etmesi için öğrencilerin akademik başarı durumlarını koruması gerekiyor. Bunun yanında bursun kesilmesine neden olabilecek disiplin veya mevzuata aykırı bir durumun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler öğretim yılının başı olan ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılıyor. KYGM'nin resmi açıklamasına göre ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
2026-2027 dönemi için başvuru takvimi açıklandığında başvuru tarihleri, sonuçların ilanı ve ilk ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar da netleşecek.
KYK BURSUNDA ÖNCELİK KİMLERE VERİLİYOR?
KYK burs başvurularında bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi çocukları, en az yüzde 40 engelli öğrenciler, anne ve babasını kaybetmiş gençler, devlet korumasında yetişenler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve milli sporcular öncelikli gruplar arasında bulunuyor. Ayrıca YKS'de belirli başarı sıralamasına giren öğrenciler de öncelikli olarak değerlendirilebiliyor.
KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KYK bursu ve öğrenim kredisi arasındaki temel fark geri ödeme durumudur. Burs, şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi eğitim süresince maddi destek sağlıyor ve mezuniyet sonrasında geri ödeniyor.