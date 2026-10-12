KYK burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı, başvuru şartları neler?

KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?

KYK bursu, öğrencilerin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Burs hakkının devam etmesi için öğrencinin ilgili mevzuatta belirlenen şartları taşıması ve öğrenimine devam etmesi gerekiyor.

KYK BURSU DEVAM ŞARTLARI NELER?

KYK bursunun devam etmesi için öğrencilerin akademik başarı durumlarını koruması gerekiyor. Bunun yanında bursun kesilmesine neden olabilecek disiplin veya mevzuata aykırı bir durumun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler öğretim yılının başı olan ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılıyor. KYGM'nin resmi açıklamasına göre ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.

2026-2027 dönemi için başvuru takvimi açıklandığında başvuru tarihleri, sonuçların ilanı ve ilk ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar da netleşecek.