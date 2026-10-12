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KYK burs ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları

KYK burs ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları

10:40, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:40, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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KYK burs ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı. KYK yurt başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilmekte. KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli taahhütname onayını da belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. KYK bursu geçtiğimiz dönem ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL ve doktora öğrencilerine 12.000 TL olarak ödenmişti. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, açıklandı mı?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı duyuruldu. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu başvuru süreci, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yürütülecek.

2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı duyuruldu. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu başvuru süreci, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yürütülecek.

KYK burs başvurusu nereden yapılacak?

İlk defa yükseköğretim programına kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvurularını e-Devlet kapısı aracılığıyla tamamlayabilecek. Başvuru sürecinde öğrencilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerindeki öğrenim bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Hatalı bilgilerin üniversite öğrenci işleri aracılığıyla düzeltilmesi gerekiyor.

KYK burs başvurusu nereden yapılacak?İlk defa yükseköğretim programına kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvurularını e-Devlet kapısı aracılığıyla tamamlayabilecek. Başvuru sürecinde öğrencilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerindeki öğrenim bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Hatalı bilgilerin üniversite öğrenci işleri aracılığıyla düzeltilmesi gerekiyor.

KYK bursu ne kadar verilecek?

Geçtiğimiz dönem ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL ve doktora öğrencilerine 12.000 TL olarak ödenen burs ve kredi tutarlarının, 2027 Ocak ayından itibaren güncellenmesi bekleniyor. Başvuru aşamasında destek almak isteyen öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattını arayabiliyor.

KYK bursu ne kadar verilecek?Geçtiğimiz dönem ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL ve doktora öğrencilerine 12.000 TL olarak ödenen burs ve kredi tutarlarının, 2027 Ocak ayından itibaren güncellenmesi bekleniyor. Başvuru aşamasında destek almak isteyen öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattını arayabiliyor.


KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.


KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN


KYK burs başvurusu nasıl yapılır?Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK bursu öncelikli olarak kime verilecek?

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.

KYK bursu öncelikli olarak kime verilecek?Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleriGazinin kendisi veya bekar çocuklarıSağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenlerAnne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlarLise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlarBakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcularHer öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.
Başlıklar :KYK bursKYK burs ücretiGençlik ve Spor Bakanlığı
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