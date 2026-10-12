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Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı: MSB subay alımları ne zaman?

Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı: MSB subay alımları ne zaman?

15:12, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 15:12, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı: MSB subay alımları ne zaman?

Askeriyede görev yapmak isteyen kadın ve erkek adaylar için 2026 yılı muvazzaf subay alımları fırsatı başladı. Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere 837 muvazzaf subay alımı yapıyor. İşte MSB alım yapılacak branşlar.

Millî Savunma Bakanlığının 2026 yılı muvazzaf subay teminine ilişkin iki kılavuzunda toplam 1.339 kontenjan yer aldı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için yapılacak alımlarda branşa göre farklı başvuru koşulları uygulanacak. Ayrı kılavuzla duyurulan 50 kişilik deniz sınıfı alımında ise KPSS puanı aranmayacak.

Millî Savunma Bakanlığının 2026 yılı muvazzaf subay teminine ilişkin iki kılavuzunda toplam 1.339 kontenjan yer aldı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için yapılacak alımlarda branşa göre farklı başvuru koşulları uygulanacak. Ayrı kılavuzla duyurulan 50 kişilik deniz sınıfı alımında ise KPSS puanı aranmayacak.

Genel muvazzaf subay temini kılavuzunda 1.289, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz sınıfına yönelik ayrı kılavuzda ise 50 kontenjan bulunuyor. Başvuruda bulunacak adayların mezuniyet, yaş ve sınav şartlarını tercih edecekleri sınıfa göre kontrol etmesi gerekiyor.

Genel muvazzaf subay temini kılavuzunda 1.289, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz sınıfına yönelik ayrı kılavuzda ise 50 kontenjan bulunuyor. Başvuruda bulunacak adayların mezuniyet, yaş ve sınav şartlarını tercih edecekleri sınıfa göre kontrol etmesi gerekiyor.

İki kılavuzdaki kontenjan tabloları birlikte değerlendirildiğinde en yüksek alımın 837 kişiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılacağı görülüyor. Hava Kuvvetleri için 308, Deniz Kuvvetleri için ise iki ayrı kılavuz kapsamında toplam 194 kontenjan ayrılmış durumda. Genel kılavuzda piyade, topçu, hava savunma, istihkâm, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye, mühendislik ve öğretmenlik gibi farklı sınıf ve branşlar bulunuyor. Kadın ve erkek adaylar için ayrılan kontenjanlar da branşlara göre değişiyor.

İki kılavuzdaki kontenjan tabloları birlikte değerlendirildiğinde en yüksek alımın 837 kişiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılacağı görülüyor. Hava Kuvvetleri için 308, Deniz Kuvvetleri için ise iki ayrı kılavuz kapsamında toplam 194 kontenjan ayrılmış durumda. Genel kılavuzda piyade, topçu, hava savunma, istihkâm, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye, mühendislik ve öğretmenlik gibi farklı sınıf ve branşlar bulunuyor. Kadın ve erkek adaylar için ayrılan kontenjanlar da branşlara göre değişiyor.

Alım yapılacak branşlar arasında:

Pilot ve İHA

Piyade ve komando

Tankçı ve topçu

Hava savunma ve muhabere

İstihkâm ve ulaştırma

İkmal, bakım ve personel

Maliye ve mühendislik

Öğretmenlik ve sağlık

Jandarma

İstihkâm ve muhabere

İkmal ve bakım

Maliye ve mühendislik

Öğretmenlik

Veterinerlik

Hukuk ve sağlık

Alım yapılacak branşlar arasında:Pilot ve İHAPiyade ve komandoTankçı ve topçuHava savunma ve muhabereİstihkâm ve ulaştırmaİkmal, bakım ve personelMaliye ve mühendislikÖğretmenlik ve sağlıkJandarmaİstihkâm ve muhabereİkmal ve bakımMaliye ve mühendislikÖğretmenlikVeterinerlikHukuk ve sağlık

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

1. MSB subay alımı için PERTEM sistemini kullanın. ("personeltemin msb gov tr")

2. Jandarma subay alımı için JSGA Personel Temin Sistemi'ne girin. ("personeltemin jandarma gov tr")

3. İlgili ilanı ve başvuru kılavuzunu inceleyin.

4. Yaş, eğitim, sağlık ve diğer şartları kontrol ederek başvurunuzu son tarihten önce tamamlayın.


MSB Personel alımı ilan detayları için tıklayın

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?1. MSB subay alımı için PERTEM sistemini kullanın. ("personeltemin msb gov tr")2. Jandarma subay alımı için JSGA Personel Temin Sistemi'ne girin. ("personeltemin jandarma gov tr")3. İlgili ilanı ve başvuru kılavuzunu inceleyin.4. Yaş, eğitim, sağlık ve diğer şartları kontrol ederek başvurunuzu son tarihten önce tamamlayın.MSB Personel alımı ilan detayları için tıklayın
Başlıklar :Sahil Güvenlik AkademisiJandarma Genel KomutanlığıSubay alımıastsubay alımı
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