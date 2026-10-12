Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı: MSB subay alımları ne zaman?
Askeriyede görev yapmak isteyen kadın ve erkek adaylar için 2026 yılı muvazzaf subay alımları fırsatı başladı. Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere 837 muvazzaf subay alımı yapıyor. İşte MSB alım yapılacak branşlar.
Millî Savunma Bakanlığının 2026 yılı muvazzaf subay teminine ilişkin iki kılavuzunda toplam 1.339 kontenjan yer aldı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için yapılacak alımlarda branşa göre farklı başvuru koşulları uygulanacak. Ayrı kılavuzla duyurulan 50 kişilik deniz sınıfı alımında ise KPSS puanı aranmayacak.
Genel muvazzaf subay temini kılavuzunda 1.289, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz sınıfına yönelik ayrı kılavuzda ise 50 kontenjan bulunuyor. Başvuruda bulunacak adayların mezuniyet, yaş ve sınav şartlarını tercih edecekleri sınıfa göre kontrol etmesi gerekiyor.
İki kılavuzdaki kontenjan tabloları birlikte değerlendirildiğinde en yüksek alımın 837 kişiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılacağı görülüyor. Hava Kuvvetleri için 308, Deniz Kuvvetleri için ise iki ayrı kılavuz kapsamında toplam 194 kontenjan ayrılmış durumda. Genel kılavuzda piyade, topçu, hava savunma, istihkâm, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye, mühendislik ve öğretmenlik gibi farklı sınıf ve branşlar bulunuyor. Kadın ve erkek adaylar için ayrılan kontenjanlar da branşlara göre değişiyor.
Alım yapılacak branşlar arasında:
Pilot ve İHA
Piyade ve komando
Tankçı ve topçu
Hava savunma ve muhabere
İstihkâm ve ulaştırma
İkmal, bakım ve personel
Maliye ve mühendislik
Öğretmenlik ve sağlık
Jandarma
İstihkâm ve muhabere
İkmal ve bakım
Maliye ve mühendislik
Öğretmenlik
Veterinerlik
Hukuk ve sağlık
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
1. MSB subay alımı için PERTEM sistemini kullanın. ("personeltemin msb gov tr")
2. Jandarma subay alımı için JSGA Personel Temin Sistemi'ne girin. ("personeltemin jandarma gov tr")
3. İlgili ilanı ve başvuru kılavuzunu inceleyin.
4. Yaş, eğitim, sağlık ve diğer şartları kontrol ederek başvurunuzu son tarihten önce tamamlayın.