Ankara su kesintisi 12 Ekim 2026: ASKİ sular ne zaman gelecek?
Ankara’da 12 Ekim Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre Etimesgut, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Altındağ’ın çeşitli mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. ASKİ, kesintiden etkilenen mahalleleri ve suların yeniden verileceği tahmini saatleri tek tek duyurdu. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki güncel kesinti bilgilerini ASKİ’nin açıklamaları üzerinden takip edebiliyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 12 Ekim Pazartesi günü başkent genelinde yaşanacak planlı ve anlık su kesintisi listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre; alt yapı, bakım-onarım ve ana boru arızaları nedeniyle Etimesgut, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Altındağ ilçelerinin belirli noktalarına geçici süreyle su verilemiyor. Kesintiden etkilenen mahalleleri ve vanaların tekrar açılacağı saat detaylarını tek tek duyuran ASKİ, mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.
ETİMESGUT
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 11.10.2026 22:20:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 15:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Turkuaz Mahalesi Golfkent Sitesinde Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Aşağıyurtçu Mahallesi Bir Kısmı ve Golfkent Civarı
ETİMESGUT
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 08:40:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 15:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Şehitali köyü içinde Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklı 08:40 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Şehitali Köyü Bir Kısmı
PURSAKLAR
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 13:30:00
Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Eskiköy caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: –yunus mahallesi nin bir kısmı – merkez mahallesi nin bir kısmı.
ELMADAĞ
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Elmadağ İlçesini besleyen yer altı kargalı barajında mevsimsel kaynaklı yeterli su kalmadığından dolayı 12.10.2026 tarihinden itibaren geçici bir süre; saat 09:30 ile saat 18:00 saatleri arası planlı ve kademeli basınç düşüklüğü su kesintisi yapılacak olup su verilemiyecektir. Etkilenen Depo ve yerler ; --Şahintepe Depo: Kurtuluş Mh üst kodları Tatlıca Mh TOKİ ve Sungur mevki. --Kurtuluş Depo: Kurtuluş Mh orta kodları Tatlıca Mh orta ve alt kodları İsmetpaşa Mh üst kodları Yenice Mh ,Yenidoğan Mh ,Yenipınar Mh tamamı.
Etkilenen Yerler: İSMETPASA MH BIR KISMI TATLICA MH BIR KISMI YENIDOGAN MH TAMAMI YENIPINAR MH TAMAMI YENICE MH BIR KISMI
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 17:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz; Şereflikoçhisar İlçesi Sarıkaya Mahallesinde Ø400 lük hat vanası arızasından kaynaklı yenileme çalışması yapılacağından 12.10.2026 10:00 - 17:00 saatleri arasında 12 saatlik plansız su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Boğaziçi, Kale, Sanayi, Sarıkaya, Mustafacık, İstiklal, Ekici, Yeni, Hürriyet Mahalleleri
ALTINDAĞ
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 10:25:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz Örnek mahallesi Hızır Reis sokak içerisinde meydana gelen İçme Suyu Şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kale mahallesi, Örnek mahallesi ve Atıfbey mahallesi bir kısmı
ALTINDAĞ
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 10:30:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz Adınlıkevler Mahallesi Altınpark caddesi ile Erda Sokak köşede meydana gelen İçme Suyu Şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: : Aydınlıkevler mahallesi Bir Kısmı ,Önder mahallesi bir kısmı.Güneşevler mahallesinin Bir kısmı
YENİMAHALLE
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 10:40:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 17:00:00
Detay: Yenimahalle Yeni Batı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi.
YENİMAHALLE
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 11:10:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 16:00:00
Detay: Yenimahalle Beştepe Mahallesi 32. Cadde üzerinde oluşan Ø200 duktil boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Beştepe Mahallesi
GÜDÜL
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 11:00:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 15:00:00
Detay: Sayın abonemiz t.örencik mahallesinde kanal imalat çaılışması esnasında dağıtım sebeke hattı boru arızası meydana gelmiş olup tadilatı yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: TAHTACIÖRENCİK MAHALLESİ.
MAMAK
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 11:35:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Mamak İlçesi Genaral Zeki Doğan Mahallesi içerisinde bulunan P 15 Pompa İstasyonunda enerji sa kaynaklı kesintisinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesinti Saati: 11:30 Tarih: 12.10.2026 *Tahmini Su Verilme Tarih: 12.10.2026 Saati: 17.00 Etkilenen yerler: Genaral Zeki Doğan, Şahintepe, Şirintepe, Mutlu, Kutlu,Ege, Cengizhan,Duralialıç, Fahri Korutürk, Akşemsettin, Boğaziçi, Tuzluçayır, Misket, Zirvekent Mahalleleri üst kotları
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler: Genaral Zeki Doğan, Şahintepe, Şirintepe, Mutlu, Kutlu,Ege, Cengizhan,Duralialıç, Fahri Korutürk, Akşemsettin, Boğaziçi, Tuzluçayır, Misket, Zirvekent Mahalleleri üst kotları.
YENİMAHALLE
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 12.10.2026 12:00:00
Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacık Mahallesi 3607 sokak içerisinde oluşan Ø100 Çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yakacık 3607 sokak ve civarı.