ELMADAĞ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.10.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Elmadağ İlçesini besleyen yer altı kargalı barajında mevsimsel kaynaklı yeterli su kalmadığından dolayı 12.10.2026 tarihinden itibaren geçici bir süre; saat 09:30 ile saat 18:00 saatleri arası planlı ve kademeli basınç düşüklüğü su kesintisi yapılacak olup su verilemiyecektir. Etkilenen Depo ve yerler ; --Şahintepe Depo: Kurtuluş Mh üst kodları Tatlıca Mh TOKİ ve Sungur mevki. --Kurtuluş Depo: Kurtuluş Mh orta kodları Tatlıca Mh orta ve alt kodları İsmetpaşa Mh üst kodları Yenice Mh ,Yenidoğan Mh ,Yenipınar Mh tamamı.

Etkilenen Yerler: İSMETPASA MH BIR KISMI TATLICA MH BIR KISMI YENIDOGAN MH TAMAMI YENIPINAR MH TAMAMI YENICE MH BIR KISMI