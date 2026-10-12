TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Son başvuru tarihi ve kampanya şartları belli oldu
TOKİ’nin geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası devam ediyor. 22 Eylül 2026’da başlayan kampanya için son başvuru tarihi 19 Ekim 2026 olarak açıklandı. Borcunun tamamını kapatan hak sahipleri yüzde 25 indirimden yararlanacak. İşte TOKİ'nin yeni indirim kampanyasına ilişkin detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev veya iş yeri satın alan vatandaşları ilgilendiren yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. Buna göre, borç bakiyesini peşin olarak kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, belirlenen başvuru tarihleri ve şartlar doğrultusunda borçlarını avantajlı şekilde kapatma imkânı elde edecek.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız." ifadelerini kullandı.
Paylaşılan bilgilendirmeye göre kampanya, borcunun bir kısmını kapatabilecek vatandaşlar için de kolaylık sağlayacak. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödemek isteyen hak sahipleri de aynı oranda (yüzde 25) indirim imkanından faydalanabilecek.
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları neler?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, geri ödeme taksitlerinin başlamış olması ve kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 aydan az olan hak sahipleri ise kampanyadan yararlanamayacak.
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor, TOKİ indirimi başvurusu ne zaman bitecek?
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen hak sahipleri, gayrimenkul satış işlemlerini gerçekleştirdikleri yetkili bankalara başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek. Belirtilen başvuru tarihinden sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde indirim oranı geçerli olmayacak.
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına tapu verileceğinden, alıcıların bankaya giderken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortası yaptırdığını gösteren belgeyi de yanında bulundurması gerekiyor.
Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.