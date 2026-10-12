TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Son başvuru tarihi ve kampanya şartları belli oldu

GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: GİB memur alımı başvuruları ne zaman? KPSS ve yaş şartı belli oldu

860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru takvimi ve adaylarda aranan şartlar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde yapılacak alım için ön başvurular 20 Ekim 2026’da başlayacak; adaylar en fazla 5 il tercih edebilecek. Peki GİB Gelir Uzman Yardımcısı başvurusu nasıl yapılır, KPSS puan şartı kaç, kimler başvurabilir ve GUY sınavı ne zaman? İşte 860 kişilik alıma ilişkin başvuru tarihleri, sınav takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...