Ekim ayı seçim anket sonuçları açıklandı: Zirve değişmedi 4 parti barajı geçemedi
11:35, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:52, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
ASAL Araştırma tarafından Ekim 2026 döneminde 2.020 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen son seçim anketi, siyaset sahnesinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti %31,6 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu.
ASAL Araştırma’nın Ekim ayına ait son seçim anket sonuçları belli oldu. "Bu Pazar seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlarda siyasetteki kartları sil baştan karacak bir tablo ortaya çıktı.
4 PARTİ BARAJI GEÇEMEDİ
Anket verilerine göre toplam dört parti seçim barajına takıldı. CHP'nin yanı sıra Zafer Partisi %3,4, Anahtar Parti %3,2 ve Yeniden Refah Partisi %2,9 oy oranında kalarak barajı geçemedi.
- AK Parti: %31,6
- Yeni Parti: %25,2
- DEM Parti: %8,8
- MHP: %8,0
İYİ Parti: %7,1
CHP: %5,1
Zafer Partisi: %3,4
Anahtar Parti: %3,2
Yeniden Refah Partisi: %2,9
Diğer Partiler: %4,7