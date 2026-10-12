Mezitli Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
15:51, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:51, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk soruşturması” kapsamında 1 Ekim'de aralarında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı. Belediye başkanları görevden uzaklaştırılırken; Mezitli'de belediye başkanvekili seçimi bugün yapıldı. İşte Mezitli Belediyesi meclis üyesi dağılımı.
Mezitli Belediye Başkanvekili seçimini CHP'li Turgut Selağzı kazandı.
Mezitli Belediye Başkanvekili seçiminin dördüncü turunda CHP'li Turgut Selağzı 16, YENİ Parti'li Hakan Şahin 14 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Seçimi CHP'li Turgut Selağzı kazandı.