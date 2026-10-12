Schengen vizelerinde yeni kurallar neler? Schengen vizesi nasıl alınır, gerekli şartlar neler ve hangi ülkelere seyahat edilir?

Schengen Vizesi Almak İçin Gerekli Şartlar

Schengen vizesi almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar, başvuru sahibinin seyahat amacına, finansal durumuna, pasaport geçerlilik süresine bağlı değişir.

Schengen vizesi şartları aşağıdaki gibidir:

Seyahat amacınızın (turizm, iş, aile ziyareti, eğitim gibi) açık ve net olması gerekir. Vize tipinin doğru şekilde belirlenmesi açısından bu bilgi önemlidir.

Ziyaret edeceğiniz ülkeler ve geçireceğiniz süre uyumlu olmalıdır. Kısa süreli seyahatlerde, Schengen ülkelerinde 180 gün içerisinde toplamda 90 günü geçemezsiniz.

Schengen bölgesindeki masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu göstermeniz gerekir. Ülkeye ve seyahat süresine göre belirlenen minimum gelir standardı bulunabilir.

Schengen ülkeleri, başvuru sahibinin kendi ülkesine dönmesini garanti eden düzenli gelir, iş, eğitim veya sosyal bağ arar.

Başvurunuzun değerlendirileceği ülkede ve genel olarak Schengen bölgesinde sorun yaratabilecek bir adli geçmişinizin olmaması gerekir.

Resmi kurumlara göre seyahatinizden en erken 6 ay önce ve en geç 15 gün önce başvuru yapmanız gerekir. Bu zamanlama, sürecin aksamasını önler. Yine de uzama ihtimaline karşın başvurunuzu ne kadar erken yaparsanız vizenizin seyahat tarihinize sorunsuz şekilde yetişmesini o kadar güvence altına almış olursunuz.

Schengen ülkelerine eğitim amaçlı seyahat edecek öğrencilerin, eğitimlerine devam ettiklerini ve dönüş yapacaklarını gösteren okul kayıtlarını veya ebeveyn desteği belgelerini ibraz etmesi önemlidir.

Emeklilik maaşı alanlar, maddi yeterliliklerini maaşları üzerinden gösterebilir. Ayrıca geri dönüşlerini sağlayacak ikamet durumları önemlidir.

Serbest çalışanlar, mesleklerini kanıtlamakla yükümlüdür. Düzenli gelirlerini ve kendi ülkelerine bağlılıklarını göstermek için daha fazla detaylı belge sunmalıdır.