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Schengen vizelerinde yeni kurallar neler? Schengen vizesi nasıl alınır, gerekli şartlar neler ve hangi ülkelere seyahat edilir?

Schengen vizelerinde yeni kurallar neler? Schengen vizesi nasıl alınır, gerekli şartlar neler ve hangi ülkelere seyahat edilir?

16:56, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:56, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Schengen vizelerinde yeni kurallar neler? Schengen vizesi nasıl alınır, gerekli şartlar neler ve hangi ülkelere seyahat edilir?

Avrupa seyahatlerinin odağında yer alan Schengen vizesi için başvuru süreçleri, yeni uyum kuralları ve dijitalleşme adımlarıyla güncellendi. Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye Avrupa ülkelerine kısa süreli seyahatlerde kullanılan ortak bir vize türüdür. Turistik, ticari veya aile ziyareti gibi amaçlarla alınabilen bu vize, geçerlilik süresi ve giriş hakkına bağlı olarak birden fazla Schengen ülkesine seyahat imkânı sağlar.

Schengen Vizesi, Avrupa’da Schengen Bölgesi’ne dahil olan 29 ülkeye (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre vb.) tek bir vize ile giriş ve serbest dolaşım imkânı sağlayan resmi bir seyahat belgesidir. Turistik, ticari veya aile ziyareti gibi kısa süreli seyahatler için verilen bu vize türü (C Tipi Vize), sahiplerine 180 günlük zaman dilimi içerisinde en fazla 90 güne kadar konaklama hakkı tanır. Sınır kontrollerini ortadan kaldıran bu sistem sayesinde, vizenizi aldığınız ve ilk giriş yaptığınız ülkeden sonra diğer Schengen üyesi ülkelere ek bir vizeye ihtiyaç duymadan kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Schengen Vizesi, Avrupa’da Schengen Bölgesi’ne dahil olan 29 ülkeye (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre vb.) tek bir vize ile giriş ve serbest dolaşım imkânı sağlayan resmi bir seyahat belgesidir. Turistik, ticari veya aile ziyareti gibi kısa süreli seyahatler için verilen bu vize türü (C Tipi Vize), sahiplerine 180 günlük zaman dilimi içerisinde en fazla 90 güne kadar konaklama hakkı tanır. Sınır kontrollerini ortadan kaldıran bu sistem sayesinde, vizenizi aldığınız ve ilk giriş yaptığınız ülkeden sonra diğer Schengen üyesi ülkelere ek bir vizeye ihtiyaç duymadan kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Schengen ülkeleri hangileri?

Schengen vizesi ile aşağıdaki ülkelerde herhangi bir sınır denetimi olmaksızın seyahat edebilirsiniz:

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Hırvatistan

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Macaristan

İzlanda

İtalya

Letonya

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovenya

Slovakya

İspanya

İsveç

İsviçre

Yunanistan

Bu ülkeler, Schengen bölgesine dahil olsa da bazı durumlarda vize gereksinimleri farklılık gösterebilir. Ayrıca Schengen bölgesine dahil olmayan ancak vize kolaylığı sağlayan Monaco ve San Marino gibi bazı ülkeler de mevcuttur.

Schengen ülkeleri hangileri?Schengen vizesi ile aşağıdaki ülkelerde herhangi bir sınır denetimi olmaksızın seyahat edebilirsiniz:AvusturyaBelçikaBulgaristanÇek CumhuriyetiHırvatistanDanimarkaEstonyaFinlandiyaFransaAlmanyaMacaristanİzlandaİtalyaLetonyaLihtenştaynLitvanyaLüksemburgMaltaHollandaNorveçPolonyaPortekizRomanyaSlovenyaSlovakyaİspanyaİsveçİsviçreYunanistanBu ülkeler, Schengen bölgesine dahil olsa da bazı durumlarda vize gereksinimleri farklılık gösterebilir. Ayrıca Schengen bölgesine dahil olmayan ancak vize kolaylığı sağlayan Monaco ve San Marino gibi bazı ülkeler de mevcuttur.

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Schengen vizesi başvurusundan önce giriş yapılacak ülkenin seçilmesi gerekir. Başvurunuzu bu ülkenin konsolosluğu veya vize başvuru merkezi üzerinden yapmalısınız.

Başvuru formunu doldururken dikkatli olmanız ve doğru bilgiler vermeniz çok önemlidir. Hatalı veya eksik bilgiler, başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir. Ayrıca seyahat amacınıza uygun seyahat sigortası, otel ve uçak rezervasyonları gibi belgeleri eklemeniz önemlidir.

Bazı Schengen ülkeleri online başvuru kabul eder. Bu durumda e-vize başvuru formu üzerinden işlemler yapılabilir. Online başvuru süreçleri, başvuru merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırsa da her ülkenin uygulama şekli farklıdır. Bu yüzden başvurunuzu yapmadan önce ilgili ülkenin konsolosluk web sitesini inceleyebilir, sizin için hazırladığımız vize rehberleri arasından gideceğiniz ülkeye ait detaylı bilgi alabilirsiniz. Schengen vizesi randevu sürecinde başvuru merkezinin veya konsolosluğun kabul ettiği belgeler ve biyometrik işlemlerle ilgili süreci önceden öğrenmek, işlem sırasındaki aksaklıkları engelleyecektir.

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?Schengen vizesi başvurusundan önce giriş yapılacak ülkenin seçilmesi gerekir. Başvurunuzu bu ülkenin konsolosluğu veya vize başvuru merkezi üzerinden yapmalısınız.Başvuru formunu doldururken dikkatli olmanız ve doğru bilgiler vermeniz çok önemlidir. Hatalı veya eksik bilgiler, başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir. Ayrıca seyahat amacınıza uygun seyahat sigortası, otel ve uçak rezervasyonları gibi belgeleri eklemeniz önemlidir.Bazı Schengen ülkeleri online başvuru kabul eder. Bu durumda e-vize başvuru formu üzerinden işlemler yapılabilir. Online başvuru süreçleri, başvuru merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırsa da her ülkenin uygulama şekli farklıdır. Bu yüzden başvurunuzu yapmadan önce ilgili ülkenin konsolosluk web sitesini inceleyebilir, sizin için hazırladığımız vize rehberleri arasından gideceğiniz ülkeye ait detaylı bilgi alabilirsiniz. Schengen vizesi randevu sürecinde başvuru merkezinin veya konsolosluğun kabul ettiği belgeler ve biyometrik işlemlerle ilgili süreci önceden öğrenmek, işlem sırasındaki aksaklıkları engelleyecektir.

Schengen Vizesi Almak İçin Gerekli Şartlar

Schengen vizesi almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar, başvuru sahibinin seyahat amacına, finansal durumuna, pasaport geçerlilik süresine bağlı değişir.

Schengen vizesi şartları aşağıdaki gibidir:

Seyahat amacınızın (turizm, iş, aile ziyareti, eğitim gibi) açık ve net olması gerekir. Vize tipinin doğru şekilde belirlenmesi açısından bu bilgi önemlidir.

Ziyaret edeceğiniz ülkeler ve geçireceğiniz süre uyumlu olmalıdır. Kısa süreli seyahatlerde, Schengen ülkelerinde 180 gün içerisinde toplamda 90 günü geçemezsiniz.

Schengen bölgesindeki masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu göstermeniz gerekir. Ülkeye ve seyahat süresine göre belirlenen minimum gelir standardı bulunabilir.

Schengen ülkeleri, başvuru sahibinin kendi ülkesine dönmesini garanti eden düzenli gelir, iş, eğitim veya sosyal bağ arar.

Başvurunuzun değerlendirileceği ülkede ve genel olarak Schengen bölgesinde sorun yaratabilecek bir adli geçmişinizin olmaması gerekir.

Resmi kurumlara göre seyahatinizden en erken 6 ay önce ve en geç 15 gün önce başvuru yapmanız gerekir. Bu zamanlama, sürecin aksamasını önler. Yine de uzama ihtimaline karşın başvurunuzu ne kadar erken yaparsanız vizenizin seyahat tarihinize sorunsuz şekilde yetişmesini o kadar güvence altına almış olursunuz.

Schengen ülkelerine eğitim amaçlı seyahat edecek öğrencilerin, eğitimlerine devam ettiklerini ve dönüş yapacaklarını gösteren okul kayıtlarını veya ebeveyn desteği belgelerini ibraz etmesi önemlidir.

Emeklilik maaşı alanlar, maddi yeterliliklerini maaşları üzerinden gösterebilir. Ayrıca geri dönüşlerini sağlayacak ikamet durumları önemlidir.

Serbest çalışanlar, mesleklerini kanıtlamakla yükümlüdür. Düzenli gelirlerini ve kendi ülkelerine bağlılıklarını göstermek için daha fazla detaylı belge sunmalıdır.

Schengen Vizesi Almak İçin Gerekli ŞartlarSchengen vizesi almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar, başvuru sahibinin seyahat amacına, finansal durumuna, pasaport geçerlilik süresine bağlı değişir.Schengen vizesi şartları aşağıdaki gibidir:Seyahat amacınızın (turizm, iş, aile ziyareti, eğitim gibi) açık ve net olması gerekir. Vize tipinin doğru şekilde belirlenmesi açısından bu bilgi önemlidir.Ziyaret edeceğiniz ülkeler ve geçireceğiniz süre uyumlu olmalıdır. Kısa süreli seyahatlerde, Schengen ülkelerinde 180 gün içerisinde toplamda 90 günü geçemezsiniz.Schengen bölgesindeki masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu göstermeniz gerekir. Ülkeye ve seyahat süresine göre belirlenen minimum gelir standardı bulunabilir.Schengen ülkeleri, başvuru sahibinin kendi ülkesine dönmesini garanti eden düzenli gelir, iş, eğitim veya sosyal bağ arar.Başvurunuzun değerlendirileceği ülkede ve genel olarak Schengen bölgesinde sorun yaratabilecek bir adli geçmişinizin olmaması gerekir.Resmi kurumlara göre seyahatinizden en erken 6 ay önce ve en geç 15 gün önce başvuru yapmanız gerekir. Bu zamanlama, sürecin aksamasını önler. Yine de uzama ihtimaline karşın başvurunuzu ne kadar erken yaparsanız vizenizin seyahat tarihinize sorunsuz şekilde yetişmesini o kadar güvence altına almış olursunuz.Schengen ülkelerine eğitim amaçlı seyahat edecek öğrencilerin, eğitimlerine devam ettiklerini ve dönüş yapacaklarını gösteren okul kayıtlarını veya ebeveyn desteği belgelerini ibraz etmesi önemlidir.Emeklilik maaşı alanlar, maddi yeterliliklerini maaşları üzerinden gösterebilir. Ayrıca geri dönüşlerini sağlayacak ikamet durumları önemlidir.Serbest çalışanlar, mesleklerini kanıtlamakla yükümlüdür. Düzenli gelirlerini ve kendi ülkelerine bağlılıklarını göstermek için daha fazla detaylı belge sunmalıdır.

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Schengen vizesi başvuru formu (İngilizce olarak doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Küçükler için ebeveynler ya da yasal vasi tarafından imzalanabilir.)

2 adet 35 x 45 mm boyutlarında, beyaz arka fonda pasaport fotoğrafı (bknz. Biyometrik fotoğraf) (Kişiler, fotoğrafta kameraya doğru bakmalıdır. Baş düz durmalı ve eğik olmamalı, ağız kapalı olmalıdır. Baş, fotoğrafın 2/3'ünü kaplamalı ancak 36 mm'yi geçmemelidir. Photoshop gibi herhangi bir değişiklik yasaktır.)

En az iki boş sayfası bulunan geçerli pasaport (Talep edilen vizenin sona ermesinden sonra en az 90 gün geçerlilik şartı aranır.)

Pasaportun ilk sayfasının iki kopyası ve varsa son 3 yılda herhangi bir Schengen ülkesinden alınmış önceki vizelerin kopyaları

Öğrenciler için başvuru tarihinden 30 gün öncesine ait okuldan alınmış orijinal mektup (Başvuru sahibinin tam adı, okulun tam adı ve adresi, okulun telefon numarası, bölüm başkanının imzası bulunmalıdır.)

Varsa sponsor mektubu

Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu

Otel rezervasyon onayı (Rezervasyonlar seyahatin tüm süresini kapsamalıdır. Otel adı ve adresi, başvuru sahibinin adı ve soyadı bildirilmelidir.)

Seyahat sağlık sigortası (En az 30.000 euro teminatlı olmalı, sigorta şirketinin damgası ve imzasını içermelidir.)

Mali durumu kanıtlayan belgeler (Başvuru tarihinden en fazla 1 ay öncesine kadar güncellenmiş son 3 aylık banka dökümleri sunulmalıdır.)

Çocuklar için muvafakat mektubu

Schengen vize başvuru belgeleri güncel olmalıdır. Belgeler, son 3 ay içinde düzenlenmelidir. Ayrıca pasaportunuz, başvurunuzdan itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır.

Schengen Vizesi İçin Gerekli EvraklarSchengen vizesi başvuru formu (İngilizce olarak doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Küçükler için ebeveynler ya da yasal vasi tarafından imzalanabilir.)2 adet 35 x 45 mm boyutlarında, beyaz arka fonda pasaport fotoğrafı (bknz. Biyometrik fotoğraf) (Kişiler, fotoğrafta kameraya doğru bakmalıdır. Baş düz durmalı ve eğik olmamalı, ağız kapalı olmalıdır. Baş, fotoğrafın 2/3'ünü kaplamalı ancak 36 mm'yi geçmemelidir. Photoshop gibi herhangi bir değişiklik yasaktır.)En az iki boş sayfası bulunan geçerli pasaport (Talep edilen vizenin sona ermesinden sonra en az 90 gün geçerlilik şartı aranır.)Pasaportun ilk sayfasının iki kopyası ve varsa son 3 yılda herhangi bir Schengen ülkesinden alınmış önceki vizelerin kopyalarıÖğrenciler için başvuru tarihinden 30 gün öncesine ait okuldan alınmış orijinal mektup (Başvuru sahibinin tam adı, okulun tam adı ve adresi, okulun telefon numarası, bölüm başkanının imzası bulunmalıdır.)Varsa sponsor mektubuGidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonuOtel rezervasyon onayı (Rezervasyonlar seyahatin tüm süresini kapsamalıdır. Otel adı ve adresi, başvuru sahibinin adı ve soyadı bildirilmelidir.)Seyahat sağlık sigortası (En az 30.000 euro teminatlı olmalı, sigorta şirketinin damgası ve imzasını içermelidir.)Mali durumu kanıtlayan belgeler (Başvuru tarihinden en fazla 1 ay öncesine kadar güncellenmiş son 3 aylık banka dökümleri sunulmalıdır.)Çocuklar için muvafakat mektubuSchengen vize başvuru belgeleri güncel olmalıdır. Belgeler, son 3 ay içinde düzenlenmelidir. Ayrıca pasaportunuz, başvurunuzdan itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır.

Çalışanlardan İstenen Schengen Vizesi Başvuru Belgeleri

Başvuru sahibi bir çalışan ise antetli kağıtlı şirketin orijinal onaylı mektubunda şunlar bulunmalıdır:

Başvuranın tam adı

Başvuranın iş pozisyonu

Maaş

Tatil günü sayısı

Şirket mührü

Yöneticinin imzası

Şirketin tam adresi

Şirketin telefon numarası

Mektubun düzenlenme tarihi gönderim tarihinden 30 gün önce olmalıdır.

Bunlara ek olarak çalışanlardan son 3 aya ait maaş bordroları istenir.

Başvuran kişi serbest meslek sahibi ise aşağıdaki belgeler istenir:

İşletme kuruluş belgesi

Son 3 aya ait işletme banka hesap özeti

Son vergi.

Çalışanlardan İstenen Schengen Vizesi Başvuru BelgeleriBaşvuru sahibi bir çalışan ise antetli kağıtlı şirketin orijinal onaylı mektubunda şunlar bulunmalıdır:Başvuranın tam adıBaşvuranın iş pozisyonuMaaşTatil günü sayısıŞirket mührüYöneticinin imzasıŞirketin tam adresiŞirketin telefon numarasıMektubun düzenlenme tarihi gönderim tarihinden 30 gün önce olmalıdır.Bunlara ek olarak çalışanlardan son 3 aya ait maaş bordroları istenir.Başvuran kişi serbest meslek sahibi ise aşağıdaki belgeler istenir:İşletme kuruluş belgesiSon 3 aya ait işletme banka hesap özetiSon vergi.

Schengen Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Schengen vizesi, normal şartlarda, başvuru tarihinden itibaren ortalama 15 gün içinde sonuçlanır. Özellikle başvurduğunuz ülkenin yoğun olduğu dönemlerde ya da ek belgelere ihtiyaç duyulması durumunda vize işlemleri daha uzun sürebilir. Başvurunuzun hızlı işleme alınabilmesi için gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde sunmanız önemlidir. Seyahatinizden 1-2 ay önce başvuru yapmanız, olası gecikmelere karşı güvence sağlayacaktır.

Schengen Vizesi Kaç Günde Çıkar?Schengen vizesi, normal şartlarda, başvuru tarihinden itibaren ortalama 15 gün içinde sonuçlanır. Özellikle başvurduğunuz ülkenin yoğun olduğu dönemlerde ya da ek belgelere ihtiyaç duyulması durumunda vize işlemleri daha uzun sürebilir. Başvurunuzun hızlı işleme alınabilmesi için gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde sunmanız önemlidir. Seyahatinizden 1-2 ay önce başvuru yapmanız, olası gecikmelere karşı güvence sağlayacaktır.

Schengen Vizesi Kimlere Verilir?

Schengen vizesi, Schengen bölgesindeki ülkelere seyahat etmek isteyen kişilere, belirli şartlar ve kriterler doğrultusunda verilir. Vize başvurusu, seyahatin amacına, başvuru sahibinin mali durumuna ve seyahat geçmişine göre değerlendirilir.

Genel olarak aşağıdaki durumdaki kişiler Schengen vizesi alabilirler:

Turistik seyahat yapacak kişiler

İş seyahati yapacak kişiler

Eğitim amaçlı seyahat eden öğrenciler

Aile ziyareti yapacak kişiler

Sağlık amacıyla seyahat edenler

Transit geçiş yapan kişiler

Diplomatik veya resmi pasaport sahipleri

Kısa süreli ziyaretçi (90 gün altı) seyahat edenler

Her durumda başvuru sahibinin seyahat amacına uygun belgelerle başvuruda bulunması ve Schengen bölgesine giriş koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Schengen Vizesi Kimlere Verilir?Schengen vizesi, Schengen bölgesindeki ülkelere seyahat etmek isteyen kişilere, belirli şartlar ve kriterler doğrultusunda verilir. Vize başvurusu, seyahatin amacına, başvuru sahibinin mali durumuna ve seyahat geçmişine göre değerlendirilir.Genel olarak aşağıdaki durumdaki kişiler Schengen vizesi alabilirler:Turistik seyahat yapacak kişilerİş seyahati yapacak kişilerEğitim amaçlı seyahat eden öğrencilerAile ziyareti yapacak kişilerSağlık amacıyla seyahat edenlerTransit geçiş yapan kişilerDiplomatik veya resmi pasaport sahipleriKısa süreli ziyaretçi (90 gün altı) seyahat edenlerHer durumda başvuru sahibinin seyahat amacına uygun belgelerle başvuruda bulunması ve Schengen bölgesine giriş koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Schengen vizesi ne kadar süreyle geçerlidir?

Schengen vizesi, genellikle kısa süreli seyahatler için düzenlenir ve en fazla 90 gün boyunca geçerli olur. Vize süresi, başvurduğunuz ülkenin konsolosluğu tarafından seyahat planınıza ve önceki vize geçmişinize bağlı olarak belirlenir. Bazı durumlarda tek girişlik, bazı durumlarda çok girişli vize verilebilir.

Schengen vizesi ne kadar süreyle geçerlidir?Schengen vizesi, genellikle kısa süreli seyahatler için düzenlenir ve en fazla 90 gün boyunca geçerli olur. Vize süresi, başvurduğunuz ülkenin konsolosluğu tarafından seyahat planınıza ve önceki vize geçmişinize bağlı olarak belirlenir. Bazı durumlarda tek girişlik, bazı durumlarda çok girişli vize verilebilir.
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