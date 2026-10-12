Tokat'ta okullar tatil mi? Tokat'ta yarın okul var mı, Valilikten son dakika açıklaması geldi mi?
Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında ayrıntılı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesi için bugün eğitim-öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Tokat Valisi Abdullah Köklü'den yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin beklenen açıklama geldi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
Toka'ta okullar tatil mi?
Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirilmişti.
Tokat'ta yarın okul var mı?
Tokat il merkezinde eğitime bir gün ara verilmesine ilişkin de konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, kararın okullarda detaylı temizlik ve hijyen çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla alındığını söyledi. İlçelerde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Köklü, il merkezindeki okullarda eğitim öğretimin 13 Ekim Salı günü devam edeceğini açıkladı.