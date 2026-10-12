Ankara’da yarın hangi yollar kapalı olacak? 13 Ekim Ankara'da trafiğe kapalı cadde ve sokaklar, alternatif güzergâhlar
Ankara’da 13 Ekim 2026 Salı günü trafiğe çıkacak sürücüleri yakından ilgilendiren yol kapatma kararı açıklandı. Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Çapa Sokak başta olmak üzere bazı yollar saat 08.30’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak, ihtiyaç halinde Ulus ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta da çift yönlü kısıtlama uygulanacak. Peki 13 Ekim Ankara’da hangi yollar kapalı olacak, trafik kısıtlaması saat kaçta başlayacak ve hangi güzergâhlar etkilenebilecek? İşte Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı trafiğe kapalı yollar ve sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergâhlar...
Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 13 Ekim Salı günü kent merkezindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 08.30’dan itibaren uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında kapatılacak yolları açıkladı.
13 Ekim Ankara trafiğe kapalı yollar
13 Ekim Ankara trafiğe kapalı yollar, başkentin 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde belli oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 13 Ekim Salı günü saat 08.30’dan itibaren Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak araç trafiğine kapatılacak.
Trafik kısıtlamaları, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle uygulanacak.
Trafik tedbirleri saat 08.30’da başlayacak
Açıklanan trafik düzenlemesine göre kesin olarak kapatılacak Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı-Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ile Çapa Sokak’ta araç geçişine saat 08.30’dan itibaren izin verilmeyecek.
Diğer güzergâhlarda ise trafik kısıtlaması ihtiyaç oluşması halinde devreye alınacak.
İhtiyaç halinde başka yollar da kapatılacak
Emniyet Müdürlüğü, programların seyri ve bölgede oluşabilecek yoğunluğa bağlı olarak bazı güzergâhların da çift yönlü şekilde araç trafiğine kapatılabileceğini bildirdi.
İhtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılabilecek yollar şöyle:
- Çankırı Caddesi
- Atatürk Bulvarı’nın Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü
- Anafartalar Caddesi
- Hisar Parkı Caddesi
- İpek Caddesi
- Bedesten Sokak
- Gözcü Sokak
- Kalekapısı Sokak
- Alitaş Sokak
- Yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm yollar
Bu güzergâhlardaki olası kısıtlamalar, programlar sona erene kadar çift yönlü olarak uygulanabilecek.
Ankara ne zaman başkent oldu?
Ankara, Millî Mücadele döneminde siyasi ve askerî kararların merkezlerinden biri haline geldi. Temsil Heyeti’nin 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmesinin ardından kent, Millî Mücadele’nin yönetildiği merkez oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılmasıyla şehir, fiilen hükümet merkezi niteliği kazandı. Kurtuluş Savaşı sürecindeki yönetim de Ankara’dan yürütüldü.
Lozan Barış Antlaşması’nın ardından yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılırken İsmet Paşa’nın hazırladığı, “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.” hükmünü içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.
Tek maddelik teklifin 13 Ekim 1923’te kabul edilmesiyle Ankara resmen Türkiye’nin başkenti oldu. 13 Ekim 2026’da Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlanacak.