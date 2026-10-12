DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 DGS boş kontenjan ve tercih takvimi

DGS ek tercihleri 2026 için bekleyiş sürüyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversitelerde kalan boş kontenjanlar için ÖSYM tarafından açıklanacak ek tercih tarihlerini takip ediyor.

DGS ek tercihleri 2026 ne zaman başlayacak?

DGS ek tercihleri 2026 için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ilk yerleştirme ve kayıt sürecinin ardından adayların gündeminde ek yerleştirme süreci bulunuyor.

İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ancak ilk tercihlerinde bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversitelerde oluşacak boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek.

ÖSYM'nin güncel sisteminde de 2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin ilan edilmiş bir tercih tarihi yer almıyor.

Boş kontenjanların ardından süreç başlayacak

İlk yerleştirme kayıtlarının tamamlanmasının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların belirlenmesi bekleniyor. İlgili kontenjan bilgilerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ÖSYM'ye bildirilmesinin ardından ek tercih sürecine ilişkin takvimin açıklanması öngörülüyor.

Süreçte adayların takip edeceği başlıca aşamalar şöyle:

Üniversitelerde boş kalan kontenjanların belirlenmesi,

Kontenjan bilgilerinin YÖK tarafından ÖSYM'ye iletilmesi,

ÖSYM'nin DGS ek tercih takvimini ve tercih kılavuzunu yayımlaması,

Adayların belirlenen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirmesi.

ÖSYM'den resmi tarih açıklaması bekleniyor

ÖSYM tarafından 2026 DGS ek tercih tarihleri konusunda henüz resmi bir takvim duyurulmadı. Adayların tercih tarihleri ve başvuru koşulları için ÖSYM'nin resmi duyurularını ve Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) takip etmesi gerekiyor.

Ajans metninde yer alan, ek tercihlerin ekim ayının üçüncü veya son haftasında başlayabileceği yönündeki tahmin ise resmi bir takvime dayanmadığı için haber metnine dahil edilmedi.