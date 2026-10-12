Ekim 2026 SED ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek? SED, evde bakım ve yaşlı aylığı tarihleri
Ekim 2026 SED ödemeleri için geri sayım sürerken hak sahipleri “SED ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek?” sorularına yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının genel ödeme takvimine göre 15 Ekim tarihi öne çıkarken, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde güncel tutar 11 bin 38 liraya yükseldi. Peki Ekim 2026 SED ödemeleri yattı mı, e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte SED ödeme tarihi, güncel destek tutarı ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...
Ekim 2026 SED ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Genel ödeme takvimine göre Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde 15 Ekim tarihi öne çıkarken, çocuk başına verilen destek tutarı 11 bin 38 liraya yükseldi.
Ekim 2026 SED ödemeleri ne zaman yatacak?
Ekim 2026 SED ödemeleri için ödeme tarihi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine düzenli olarak sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, genel ödeme takvimine göre ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor.
Bu takvime göre ekim ayındaki SED ödemeleri için 15 Ekim 2026 tarihi öne çıkıyor. Hak sahipleri, ödeme durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.
Sosyal yardım ödemeleri için belirtilen takvim şöyle:
Yaşlı ve engelli aylıkları: Ayın 5'inden itibaren
SED ödemeleri: Ayın 15'inde
Evde Bakım Yardımı: Ayın 15'i ile 31'i arasında, şehirlere göre kademeli
Doğum Yardımı: Ayın 26'sında
SED ödemeleri e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?
SED ödemesinin hesaba geçip geçmediği e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Hak sahipleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanabiliyor.
Sorgulama işlemi, e-Devlet'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.
SED ödemesi 2026'da ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarında ödenen tutarların artırıldığını bildirdi.
Düzenlemeyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldi.
Açıklanan sosyal yardım tutarları şöyle:
SED ödemesi: 11 bin 38 lira
Evde Bakım Yardımı: 15 bin 755 lira
Yaşlı aylığı: 7 bin 257 lira
Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5 bin 793 lira
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 8 bin 689 lira
Engelli yakını aylığı: 5 bin 793 lira
Koruyucu ailelere çocuk başına aylık ortalama ödeme: 17 bin 632 lira
Evde Bakım Yardımı 15 bin 755 liraya yükseldi
Bakan Göktaş'ın verdiği bilgiye göre aylık ortalama 516 bin engelli vatandaş için sağlanan Evde Bakım Yardımı, temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıkarıldı.
Göktaş, bu yıl Evde Bakım Yardımı kapsamında toplam 48,6 milyar liralık ödeme yapıldığını belirtti.
Yaşlı aylığı da 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldi. Yüzde 40-69 arasında engel oranına sahip kişilere verilen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanlara verilen aylık ise 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya çıkarıldı.
18 yaş altı engelli yakını bulunanlara ödenen engelli yakını aylığı da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseltildi.
Koruyucu aile ödemeleri de artırıldı
Sosyal yardım ödemelerindeki artış, koruyucu ailelere yapılan ödemelere de yansıdı. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ortalama ödeme 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya çıkarıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tutarların hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağını bildirdi.