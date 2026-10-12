Ekim 2026 SED ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek? SED, evde bakım ve yaşlı aylığı tarihleri

Ekim 2026 SED ödemeleri ne zaman yatacak?





Ekim 2026 SED ödemeleri için ödeme tarihi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine düzenli olarak sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, genel ödeme takvimine göre ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor.





Bu takvime göre ekim ayındaki SED ödemeleri için 15 Ekim 2026 tarihi öne çıkıyor. Hak sahipleri, ödeme durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.





Sosyal yardım ödemeleri için belirtilen takvim şöyle:





Yaşlı ve engelli aylıkları: Ayın 5'inden itibaren





SED ödemeleri: Ayın 15'inde





Evde Bakım Yardımı: Ayın 15'i ile 31'i arasında, şehirlere göre kademeli





Doğum Yardımı: Ayın 26'sında