KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı. 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sanal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak geçmiş yıllardaki değerlendirme takvimi göz önüne alındığında, başvuruların tamamlanmasının ardından incelemelerin birkaç hafta sürmesi ve sonuçların Kasım ayı içerisinde erişime açılması beklenmektedir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler değerlendirilecek. Beyan edilen bilgiler, ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılacak. Burs ve öğrenim kredisi için ayrı ayrı başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Öğrenciler tek başvuru üzerinden değerlendirmeye alınıyor.
2026 KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ocak 2026'da yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ve öğrenim kredisi tutarları yeniden belirlenmişti.
2026 yılı itibarıyla uygulanan aylık ödeme miktarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL