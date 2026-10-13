Kasım celbini bekleyenler dikkat: Askerlik yerleri için tarih belli oldu
2026 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, MSB sınıflandırma sonuçları belli oldu mu? Kasım celbi kapsamında askere alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin beklediği tarih açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre 2026 Kasım askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk belgesi ne zaman alınır, yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sevk tarihleri hangi gün? İşte MSB askerlik yeri sorgulama ekranı, Kasım celbi sonuç tarihi ve 2026 sevk takvimine ilişkin ayrıntılar...