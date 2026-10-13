Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı! (KPSS'li ve KPSS'siz Kadrolar)
Kamu kurum ve kuruluşları, bünyelerindeki kadro ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2026 yılı personel alımı ilanlarını peş peşe yayımlamaya başladı. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve KİT kurumları tarafından açılan başvurularda, KPSS puan şartı aranan uzman, memur ve tekniker kadrolarının yanı sıra KPSS şartı aranmaksızın sürekli işçi, destek personeli ve bilişim uzmanı pozisyonlarına da alım yapılıyor. Adaylar, başvuru şartlarını ve kontenjan dağılımlarını inceleyerek işlemlerini e-Devlet entegrasyonlu Kariyer Kapısı, İŞKUR e-Şube ve Cumhurbaşkanlığı Kamu İlan Portalı (kamuilan.sbb.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor.
Kamu kurum ve kuruluşları, bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere çok sayıda memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alım ilanını yayımlamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı, İŞKUR ve Resmi Gazete üzerinden duyurulan güncel alımlarda; çeşitli bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve kamu iktisadi teşekkülleri bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, büro personeli, güvenlik görevlisi, destek personeli, tekniker ve işçi kadroları öne çıkmaktadır. Adaylar, KPSS puanıyla yapılan merkezi veya kurumsal alımların yanı sıra bazı kurumlarda mesleki tecrübe, mülakat veya kura yöntemiyle gerçekleştirilen KPSS şartsız personel alımlarına e-Devlet ve Kariyer Kapısı portalı üzerinden başvuru şartlarını inceleyerek kolayca müracaat edebilmektedir. Kamu personel alımı ilanları: KPSS’li ve KPSS şartsız memur, işçi ve sözleşmeli personel alımları.