Kamu kurum ve kuruluşları, bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere çok sayıda memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alım ilanını yayımlamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı , İŞKUR ve Resmi Gazete üzerinden duyurulan güncel alımlarda; çeşitli bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve kamu iktisadi teşekkülleri bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, büro personeli, güvenlik görevlisi, destek personeli, tekniker ve işçi kadroları öne çıkmaktadır. Adaylar, KPSS puanıyla yapılan merkezi veya kurumsal alımların yanı sıra bazı kurumlarda mesleki tecrübe, mülakat veya kura yöntemiyle gerçekleştirilen KPSS şartsız personel alımlar ına e-Devlet ve Kariyer Kapısı portalı üzerinden başvuru şartlarını inceleyerek kolayca müracaat edebilmektedir. Kamu personel alımı ilanları : KPSS’li ve KPSS şartsız memur, işçi ve sözleşmeli personel alımları.







