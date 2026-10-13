TOKİ Balıkesir işyeri kura sonuçları: Balıkesir TOKİ işyerleri 50, 150, 200 metrekare belirleme kurası sonucu isim listesi
15:13, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:13, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında, Balıkesir Merkez Hak Sahipleri İşyerleri metrekare belirleme kura çekilişi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Balıkesir Merkez projesinde yer alan 50, 150 ve 200 m² büyüklüğündeki dükkan ve işyerlerinin hak sahiplerine göre dağılımı netleşirken, kura sonuçlarına ilişkin asil ve yedek isim listeleri yayınlandı. İşte TOKİ işyeri kurası sonuçları isim listesi.
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