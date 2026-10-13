İstanbul trafik durumu: İstanbul'da şu anda trafik durumu nasıl? Avrupa ve Anadolu Yakasında kırmızı alarm
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında doluluk oranı yüzde 81'e ulaşırken, iki yaka arasındaki geçiş güzergâhlarının bağlantı yollarında da yer yer yoğunluk oluştu.
İstanbul’da meteorolojik uyarıların ardından başlayan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağışın iş çıkış saatleriyle birleşmesiyle birlikte kentin birçok ana arterinde trafik yoğunluğu oluştu.
Saat 16.46 itibarıyla İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80’e yükseldi. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 83’e ulaşırken, Avrupa Yakası’nda yüzde 78 olarak ölçüldü.
Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle RAMS Park çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Stadyuma ulaşım sağlayan güzergâhlarda araç trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.
TEM Mahmutbey-İkitelli Masko yönünde yaşanan araç arızası nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu durum bölgede trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.
Aksaray Haseki-Çapa yönünde ise meydana gelen trafik kazası nedeniyle sol şerit ulaşıma kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent için kuvvetli rüzgâr ve sağanak uyarısında bulundu.
AKOM’un değerlendirmelerine göre İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bugün aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların saat 23.00’ten sonra etkisini artıracağı öngörülüyor. Yarın saat 09.00’dan itibaren ise rüzgârın zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği, kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.