Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 13 Ekim Salı maç programı

Bugün futbol dünyası hem Avrupa'da hem de iç sahada nefes kesen kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevuda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayarak unutulmaz bir zafere imza atmak için sahaya çıkıyor. Devler Ligi'nde günün öne çıkan diğer mücadelelerinde ise Manchester United, zorlu Atletico Madrid deplasmanında puan ararken; İtalyan ekibi Inter, sahasında Club Brugge'ü konuk ediyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarının yanı sıra Trendyol 1. Lig'deki çekişmeli puan mücadeleleri ve geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı UEFA Gençlik Ligi karşılaşmaları da futbolseverlere tam anlamıyla unutulmaz bir maç maratonu vaat ediyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Ekim Salı maç programı.