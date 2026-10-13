Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 13 Ekim Salı maç programı
Bugün futbolseverleri birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona’yı konuk ederken, Manchester United deplasmanda Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Inter ise taraftarı önünde Club Brugge’u ağırlayacak. Avrupa arenasındaki dev mücadelelerin yanı sıra Trendyol 1. Lig ve UEFA Gençlik Ligi’nde oynanacak karşılaşmalarla birlikte yeşil sahalarda futbol heyecanı gün boyunca devam edecek. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.
Bugün futbol dünyası hem Avrupa'da hem de iç sahada nefes kesen kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevuda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayarak unutulmaz bir zafere imza atmak için sahaya çıkıyor. Devler Ligi'nde günün öne çıkan diğer mücadelelerinde ise Manchester United, zorlu Atletico Madrid deplasmanında puan ararken; İtalyan ekibi Inter, sahasında Club Brugge'ü konuk ediyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarının yanı sıra Trendyol 1. Lig'deki çekişmeli puan mücadeleleri ve geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı UEFA Gençlik Ligi karşılaşmaları da futbolseverlere tam anlamıyla unutulmaz bir maç maratonu vaat ediyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Ekim Salı maç programı.
Bugün kimin maçı var? 7 Ekim Çarşamba maç programı
13:00 Kyoto 1-0 Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
13:00 Shanghai Port 1-1 Daejeon Citizen AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Pohang 0-2 Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90
14:00 Galatasaray 0-1 Barcelona UEFA Gençlik Ligi
14:30 Bandırmaspor 1-1 Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
15:00 Leipzig 1-6 PSV UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
15:15 Buriram 0-1 Beijing Guoan AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
16:45 East Bengal - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 90
17:00 Sarıyer - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
17:00 Villarreal - Napoli UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
19:00 Al Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Al Seeb - Al Hussein AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2
19:45 Lens - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
19:45 Sabah Bakü - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
20:00 Pendikspor - Vanspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
21:15 Al Ittihad - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
22:00 Atletico Madrid - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Galatasaray - BarcelonaUEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
22:00 Inter - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2
22:00 Leipzig - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
22:00 Viking - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
22:00 Villarreal - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4
22:00 Arsenal - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 S Sport Plus.