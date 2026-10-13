Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 13 Ekim Salı maç programı

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 13 Ekim Salı maç programı

17:38, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 17:39, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 13 Ekim Salı maç programı

Bugün futbolseverleri birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona’yı konuk ederken, Manchester United deplasmanda Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Inter ise taraftarı önünde Club Brugge’u ağırlayacak. Avrupa arenasındaki dev mücadelelerin yanı sıra Trendyol 1. Lig ve UEFA Gençlik Ligi’nde oynanacak karşılaşmalarla birlikte yeşil sahalarda futbol heyecanı gün boyunca devam edecek. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Bugün futbol dünyası hem Avrupa'da hem de iç sahada nefes kesen kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevuda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayarak unutulmaz bir zafere imza atmak için sahaya çıkıyor. Devler Ligi'nde günün öne çıkan diğer mücadelelerinde ise Manchester United, zorlu Atletico Madrid deplasmanında puan ararken; İtalyan ekibi Inter, sahasında Club Brugge'ü konuk ediyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarının yanı sıra Trendyol 1. Lig'deki çekişmeli puan mücadeleleri ve geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı UEFA Gençlik Ligi karşılaşmaları da futbolseverlere tam anlamıyla unutulmaz bir maç maratonu vaat ediyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Ekim Salı maç programı.

Bugün futbol dünyası hem Avrupa'da hem de iç sahada nefes kesen kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevuda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayarak unutulmaz bir zafere imza atmak için sahaya çıkıyor. Devler Ligi'nde günün öne çıkan diğer mücadelelerinde ise Manchester United, zorlu Atletico Madrid deplasmanında puan ararken; İtalyan ekibi Inter, sahasında Club Brugge'ü konuk ediyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarının yanı sıra Trendyol 1. Lig'deki çekişmeli puan mücadeleleri ve geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı UEFA Gençlik Ligi karşılaşmaları da futbolseverlere tam anlamıyla unutulmaz bir maç maratonu vaat ediyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Ekim Salı maç programı.

Bugün kimin maçı var? 7 Ekim Çarşamba maç programı

13:00 Kyoto 1-0 Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:00 Shanghai Port 1-1 Daejeon Citizen AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Pohang 0-2 Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90

14:00 Galatasaray 0-1 Barcelona UEFA Gençlik Ligi

Bugün kimin maçı var? 7 Ekim Çarşamba maç programı13:00 Kyoto 1-0 Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 213:00 Shanghai Port 1-1 Daejeon Citizen AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart13:00 Pohang 0-2 Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 9014:00 Galatasaray 0-1 Barcelona UEFA Gençlik Ligi

14:30 Bandırmaspor 1-1 Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:00 Leipzig 1-6 PSV UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

15:15 Buriram 0-1 Beijing Guoan AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

14:30 Bandırmaspor 1-1 Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor15:00 Leipzig 1-6 PSV UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv15:15 Buriram 0-1 Beijing Guoan AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

16:45 East Bengal - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 90

17:00 Sarıyer - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:45 East Bengal - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 9017:00 Sarıyer - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

17:00 Villarreal - Napoli UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Al Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Seeb - Al Hussein AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

17:00 Villarreal - Napoli UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv19:00 Al Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart19:00 Al Seeb - Al Hussein AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

19:45 Lens - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

19:45 Sabah Bakü - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

20:00 Pendikspor - Vanspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

19:45 Lens - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor19:45 Sabah Bakü - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 120:00 Pendikspor - Vanspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

21:15 Al Ittihad - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:00 Atletico Madrid - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Galatasaray - BarcelonaUEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

21:15 Al Ittihad - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 222:00 Atletico Madrid - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor22:00 Galatasaray - BarcelonaUEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

22:00 Inter - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

22:00 Leipzig - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

22:00 Viking - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

22:00 Inter - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 222:00 Leipzig - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 522:00 Viking - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

22:00 Villarreal - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

22:00 Arsenal - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 S Sport Plus.

22:00 Villarreal - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 422:00 Arsenal - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 S Sport Plus.
Başlıklar :Bugünkü maçlarUEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayBarcelonaManchester UnitedAtletico MadridInter
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026