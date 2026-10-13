AUZEF ara sınav merkezi tercihleri başladı mı? AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini yakından ilgilendiren 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavı (Vize) için sınav merkezi tercih süreci resmen başladı. Öğrencilerin vizelerde sınava girecekleri il ve ilçe merkezlerini belirlemeleri veya mevcut tercihlerini güncellemeleri amacıyla açılan sistem, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 23:59 itibarıyla kapanacak.Sınav merkezi tercihleri auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yapılmakta. Peki AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?
AUZEF 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarıyıl ara sınavı (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercihi son tarih 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 23:59 olarak açıklandı.
Sınav günü mağduriyet yaşamamak adına adayların belirtilen son tarihe kadar AUZEF Sınav Yönetim Sistemi (AKSİS) üzerinden sınav merkezi tercihlerini kaydetmeleri ve onaylamaları büyük önem taşıyor. Sınav merkezi tercihi yapmayan veya güncellemeyen öğrencilerin sınav yerleri, sistemde tanımlı mevcut adres bilgilerine göre otomatik olarak belirlenecektir.
AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav (vize) sınav merkezi tercih süreci başladı. Sınav merkezi tercihleri 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.
AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı ara sınavı (vize) 07-08 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.