HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM! 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Sektör temsilcileri tarafından "otomotivde devrim" olarak nitelendirilen bu adım, sadece bir vergi muafiyeti değil, aynı zamanda düşük faizli ve uzun vadeli finansman desteklerini de beraberinde getiriyor. Togg başta olmak üzere Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden birçok markanın dahil edileceği bu teşvikle, yollardaki araç parkının gençleşmesi ve çevreci ulaşımın teşvik edilmesi de stratejik hedefler arasında yer alıyor.