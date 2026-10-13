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GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: GİB memur alımı başvuruları ne zaman? KPSS ve yaş şartı belli oldu

GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: GİB memur alımı başvuruları ne zaman? KPSS ve yaş şartı belli oldu

18:54, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 18:56, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: GİB memur alımı başvuruları ne zaman? KPSS ve yaş şartı belli oldu

860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru takvimi ve adaylarda aranan şartlar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde yapılacak alım için ön başvurular 20 Ekim 2026’da başlayacak; adaylar en fazla 5 il tercih edebilecek. Peki GİB Gelir Uzman Yardımcısı başvurusu nasıl yapılır, KPSS puan şartı kaç, kimler başvurabilir ve GUY sınavı ne zaman? İşte 860 kişilik alıma ilişkin başvuru tarihleri, sınav takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki kadrolar için ön başvurular 20 Ekim’de başlayacak, yazılı sınav ise 21 Kasım 2026’da Ankara’da yapılacak.

&nbsp;860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki kadrolar için ön başvurular 20 Ekim’de başlayacak, yazılı sınav ise 21 Kasım 2026’da Ankara’da yapılacak.


860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için takvim belli oldu


860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde görevlendirilmek üzere adaylardan başvuru alınacak. Ön başvurular 20-22 Ekim 2026, nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 il tercih edebilecek. Tercih edilen illerden adayın hangi ilin yazılı sınavına katılacağı, KPSS (A) puanı esas alınarak oluşturulan başarı sıralamasına göre belirlenecek.


860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için takvim belli oldu860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde görevlendirilmek üzere adaylardan başvuru alınacak. Ön başvurular 20-22 Ekim 2026, nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 il tercih edebilecek. Tercih edilen illerden adayın hangi ilin yazılı sınavına katılacağı, KPSS (A) puanı esas alınarak oluşturulan başarı sıralamasına göre belirlenecek.

GİB Gelir Uzman Yardımcısı başvuru tarihleri


Başvuru sürecinde adayların takip etmesi gereken tarihler şöyle:


  • Ön başvuru: 20-22 Ekim 2026
  • Nihai başvuru: 30 Ekim-3 Kasım 2026
  • Geç başvuru günü: 6 Kasım 2026
  • Yazılı sınav: 21 Kasım 2026


30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) başvurusunu tamamlayamayan adaylar, 6 Kasım 2026'daki geç başvuru gününden yararlanabilecek.

GİB Gelir Uzman Yardımcısı başvuru tarihleriBaşvuru sürecinde adayların takip etmesi gereken tarihler şöyle:Ön başvuru: 20-22 Ekim 2026Nihai başvuru: 30 Ekim-3 Kasım 2026Geç başvuru günü: 6 Kasım 2026Yazılı sınav: 21 Kasım 202630 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) başvurusunu tamamlayamayan adaylar, 6 Kasım 2026'daki geç başvuru gününden yararlanabilecek.

Gelir Uzman Yardımcısı başvurusu nasıl yapılacak?


Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek. ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik başvuru gerçekleştirilebilecek.


Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylar için ÖSYM tarafından sınava girecekleri bina ve salon ile sınav tarihi ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak.

Gelir Uzman Yardımcısı başvurusu nasıl yapılacak?Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek. ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik başvuru gerçekleştirilebilecek.Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylar için ÖSYM tarafından sınava girecekleri bina ve salon ile sınav tarihi ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak.

860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?


GİB Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar şöyle:


  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak.
  • T.C. uyruklu olmak ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Buna göre 1 Ocak 1991 veya sonrasında doğan adaylar başvurabilecek.
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olmak.
  • ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almak.
  • Başvuruyu süresi içinde ve belirlenen usule uygun şekilde tamamlamak.
860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?GİB Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar şöyle:657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak.T.C. uyruklu olmak ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Buna göre 1 Ocak 1991 veya sonrasında doğan adaylar başvurabilecek.En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olmak.ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almak.Başvuruyu süresi içinde ve belirlenen usule uygun şekilde tamamlamak.

GUY sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?


Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın yazılı bölümü, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.


Sınav 90 dakika sürecek. Adayların sınav binasına giriş işlemlerini zamanında tamamlaması gerekecek; saat 13.30'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.

GUY sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın yazılı bölümü, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.Sınav 90 dakika sürecek. Adayların sınav binasına giriş işlemlerini zamanında tamamlaması gerekecek; saat 13.30'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.

Başvuruda en fazla 5 il tercih edilebilecek


Adaylar Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 il belirleyebilecek. Hangi ilin yazılı sınavına katılacakları ise KPSS (A) puanına göre oluşturulacak başarı sıralaması doğrultusunda tespit edilecek.


Böylece 860 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımında ilk aşama 20 Ekim'de başlayacak ön başvuru süreci olacak. Nihai başvuruların ardından yazılı sınav 21 Kasım 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuruda en fazla 5 il tercih edilebilecekAdaylar Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 il belirleyebilecek. Hangi ilin yazılı sınavına katılacakları ise KPSS (A) puanına göre oluşturulacak başarı sıralaması doğrultusunda tespit edilecek.Böylece 860 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımında ilk aşama 20 Ekim'de başlayacak ön başvuru süreci olacak. Nihai başvuruların ardından yazılı sınav 21 Kasım 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Başlıklar :gelir uzman yardımcısıguygelir i̇daresi başkanlığıgi̇bmemur alımı
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