Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kasım celbini bekleyenler dikkat: Askerlik yerleri için tarih belli oldu

Kasım celbini bekleyenler dikkat: Askerlik yerleri için tarih belli oldu

19:39, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kasım celbini bekleyenler dikkat: Askerlik yerleri için tarih belli oldu

2026 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, MSB sınıflandırma sonuçları belli oldu mu? Kasım celbi kapsamında askere alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin beklediği tarih açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre 2026 Kasım askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk belgesi ne zaman alınır, yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sevk tarihleri hangi gün? İşte MSB askerlik yeri sorgulama ekranı, Kasım celbi sonuç tarihi ve 2026 sevk takvimine ilişkin ayrıntılar...

2026 Kasım askerlik yerleri için beklenen tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden duyurulacak.

2026 Kasım askerlik yerleri için beklenen tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden duyurulacak.

2026 Kasım askerlik yerleri 27 Ekim'de açıklanacak


2026 Kasım askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.


Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, hangi statüde ve hangi birliklerde askerlik yapacaklarına ilişkin bilgilerine erişebilecek.


Sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

2026 Kasım askerlik yerleri 27 Ekim'de açıklanacak2026 Kasım askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, hangi statüde ve hangi birliklerde askerlik yapacaklarına ilişkin bilgilerine erişebilecek.Sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Askerlik yerleri nereden sorgulanacak?


Kasım 2026 sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Yükümlüler sisteme T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak MSB hizmetleri üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.


e-Devlet şifresi bulunmayan yükümlüler ise şifrelerini PTT'den kimlikleriyle temin edebilecek.


Askerlik işlemlerine ilişkin MSB hizmetlerine turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresinden ulaşılabilecek.

Askerlik yerleri nereden sorgulanacak?Kasım 2026 sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Yükümlüler sisteme T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak MSB hizmetleri üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.e-Devlet şifresi bulunmayan yükümlüler ise şifrelerini PTT'den kimlikleriyle temin edebilecek.Askerlik işlemlerine ilişkin MSB hizmetlerine turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresinden ulaşılabilecek.

Sevk belgesi ne zaman alınabilecek?


Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.


Süreçte öne çıkan tarihler şöyle:


Sınıflandırma sonuçlarının açıklanması: 27 Ekim 2026


Yedek subay/astsubay adayları ile er 1'inci grup sevk tarihi: 5 Kasım 2026


Er 2'nci grup sevk tarihi: 3 Aralık 2026


Er 3'üncü grup sevk tarihi: 7 Ocak 2027

Sevk belgesi ne zaman alınabilecek?Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.Süreçte öne çıkan tarihler şöyle:Sınıflandırma sonuçlarının açıklanması: 27 Ekim 2026Yedek subay/astsubay adayları ile er 1'inci grup sevk tarihi: 5 Kasım 2026Er 2'nci grup sevk tarihi: 3 Aralık 2026Er 3'üncü grup sevk tarihi: 7 Ocak 2027

Bakaya kalan yükümlüler için hangi kural uygulanacak?


Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.


MSB'nin açıkladığı takvime göre 2026 Kasım dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları 27 Ekim'de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise statü ve gruplarına göre 5 Kasım 2026, 3 Aralık 2026 ve 7 Ocak 2027 olarak uygulanacak.

Bakaya kalan yükümlüler için hangi kural uygulanacak?Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.MSB'nin açıkladığı takvime göre 2026 Kasım dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları 27 Ekim'de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise statü ve gruplarına göre 5 Kasım 2026, 3 Aralık 2026 ve 7 Ocak 2027 olarak uygulanacak.
Başlıklar :kasım 2026 askerlik yerleriaskerlik yerlerimsbmilli savunma bakanlığıaskerlik sınıflandırma
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026