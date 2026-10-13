Kasım celbini bekleyenler dikkat: Askerlik yerleri için tarih belli oldu
2026 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, MSB sınıflandırma sonuçları belli oldu mu? Kasım celbi kapsamında askere alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin beklediği tarih açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre 2026 Kasım askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk belgesi ne zaman alınır, yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sevk tarihleri hangi gün? İşte MSB askerlik yeri sorgulama ekranı, Kasım celbi sonuç tarihi ve 2026 sevk takvimine ilişkin ayrıntılar...
2026 Kasım askerlik yerleri için beklenen tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden duyurulacak.
2026 Kasım askerlik yerleri 27 Ekim'de açıklanacak
2026 Kasım askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, hangi statüde ve hangi birliklerde askerlik yapacaklarına ilişkin bilgilerine erişebilecek.
Sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Askerlik yerleri nereden sorgulanacak?
Kasım 2026 sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Yükümlüler sisteme T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak MSB hizmetleri üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.
e-Devlet şifresi bulunmayan yükümlüler ise şifrelerini PTT'den kimlikleriyle temin edebilecek.
Askerlik işlemlerine ilişkin MSB hizmetlerine turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresinden ulaşılabilecek.
Sevk belgesi ne zaman alınabilecek?
Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.
Süreçte öne çıkan tarihler şöyle:
Sınıflandırma sonuçlarının açıklanması: 27 Ekim 2026
Yedek subay/astsubay adayları ile er 1'inci grup sevk tarihi: 5 Kasım 2026
Er 2'nci grup sevk tarihi: 3 Aralık 2026
Er 3'üncü grup sevk tarihi: 7 Ocak 2027
Bakaya kalan yükümlüler için hangi kural uygulanacak?
Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
MSB'nin açıkladığı takvime göre 2026 Kasım dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları 27 Ekim'de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise statü ve gruplarına göre 5 Kasım 2026, 3 Aralık 2026 ve 7 Ocak 2027 olarak uygulanacak.