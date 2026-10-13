Bakaya kalan yükümlüler için hangi kural uygulanacak?





Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.





MSB'nin açıkladığı takvime göre 2026 Kasım dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları 27 Ekim'de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise statü ve gruplarına göre 5 Kasım 2026, 3 Aralık 2026 ve 7 Ocak 2027 olarak uygulanacak.