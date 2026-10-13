28-29 Ekim 2026 tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, okullar ve kamu kurumları açık mı?
29 Ekim resmi tatil mi, 2026 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil olacak mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler, veliler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları tatil takvimini araştırırken, 29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak; 28 Ekim Çarşamba günü ise tatil saat 13.00’ten itibaren başlayacak. İşte 28-29 Ekim’de okulların, üniversitelerin ve kamu kurumlarının durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar.
29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil olacak mı soruları Cumhuriyet Bayramı öncesinde gündemde. 2026 yılında perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken, bayram 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayacak.
29 Ekim 2026 hangi güne denk geliyor?
29 Ekim resmi tatil mi? sorusu, Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı, 2026 yılında perşembe gününe denk geliyor.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim'de Türkiye genelinde çeşitli etkinlik ve programlar düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de resmi tatil kapsamında bulunuyor.
28 Ekim yarım gün mü?
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor.
Buna göre 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi şöyle:
- 28 Ekim 2026 Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren resmi tatil
- 29 Ekim 2026 Perşembe: Tam gün resmi tatil
28 Ekim'de çalışma süresi öğleden sonra resmi tatil kapsamına girerken, 29 Ekim'de ise günün tamamı resmi tatil olacak.
28 Ekim'de okullar tatil mi?
28 Ekim'de okullarda öğleden sonra tatil uygulanacak. Buna göre öğrenciler açısından 28 Ekim'de tatil saat 13.00 itibarıyla başlayacak, 29 Ekim'de ise okullar tam gün tatil olacak.
Üniversitelerde de 28 Ekim öğleden sonrası resmi tatil kapsamında bulunuyor. Ancak derslerin uygulanışı üniversitelerin sabah ve akşam ders programlarına göre farklılık gösterebilir.
29 Ekim'de kamu kurumları açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları da tatil kapsamında olacak.
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı takviminin öne çıkan tarihleri şöyle:
- 28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00'ten sonra tatil
- 29 Ekim Perşembe: Tam gün tatil
- Okullar: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatil
Böylece Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü devam edecek.