28-29 Ekim 2026 tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, okullar ve kamu kurumları açık mı?

TRT 1 HD CANLI İZLE 13 EKİM 2026: TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? Şampiyonlar Ligi GS Barça maçı TRT 1 Tabii şifresiz canlı yayını

TRT 1 ve tabii canlı yayınında bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Galatasaray Rams Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22.00'da başlayacak zorlu mücadele, güncellenen frekansıyla ve HD yayın kalitesiyle TRT 1 kanalından izleyici ile buluşacak. Mücadele online olarak mobil platformlardan ise tabii uygulamasından da izlenebilecek. Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1 frekans bilgileri neler, ilk 11'lerde kimler var? İşte Galatasaray-Barcelona maçı öncesi canlı yayın bilgileri, güncel kadrolar ve iki takımın dikkat çeken istatistikleri. İşte 13 Ekim 2026 TRT 1 şifresiz canlı izleme linki ve Galatasaray Barcelona maçından bilgiler.