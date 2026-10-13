TRT 1 HD CANLI İZLE 13 EKİM 2026: TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? Şampiyonlar Ligi GS Barça maçı TRT 1 Tabii şifresiz canlı yayını

VGM BURS BAŞVURULARI 2026: 4 bin TL burs için geri sayım başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

2026-2027 VGM burs başvuruları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine verilecek aylık 4 bin TL tutarındaki yükseköğrenim bursunda başvurular 22 Ekim 2026'da başlayacak, 31 Ekim 2026'da sona erecek. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, burs şartları neler ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvuru tarihleri, başvuru ekranı, ödeme süresi ve merak edilen tüm ayrıntılar...