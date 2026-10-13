TRT 1 HD CANLI İZLE 13 EKİM 2026: TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? Şampiyonlar Ligi GS Barça maçı TRT 1 Tabii şifresiz canlı yayını
TRT 1 ve tabii canlı yayınında bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Galatasaray Rams Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22.00'da başlayacak zorlu mücadele, güncellenen frekansıyla ve HD yayın kalitesiyle TRT 1 kanalından izleyici ile buluşacak. Mücadele online olarak mobil platformlardan ise tabii uygulamasından da izlenebilecek. Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1 frekans bilgileri neler, ilk 11'lerde kimler var? İşte Galatasaray-Barcelona maçı öncesi canlı yayın bilgileri, güncel kadrolar ve iki takımın dikkat çeken istatistikleri. İşte 13 Ekim 2026 TRT 1 şifresiz canlı izleme linki ve Galatasaray Barcelona maçından bilgiler.
Galatasaray Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. TRT 1'den şifresiz yayımlanacak mücadele, dijital ortamda tabii üzerinden de takip edilebilecek.
Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Galatasaray'ın sahasında Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayımlanacak.
Mücadele mobil cihazlar ve diğer desteklenen dijital platformlar üzerinden tabii uygulamasından da izlenebilecek.
Maçın temel yayın bilgileri şöyle:
- Maç: Galatasaray-Barcelona
- Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi
- Stadyum: RAMS Park
- Başlama saati: 22.00
- Televizyon yayını: TRT 1
- Dijital yayın: tabii
GALATASARAY BARCELONA MAÇI TRT 1 CANLI YAYINI İZLE
TRT 1 HD güncel frekans bilgileri
Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için Türksat 4A frekans bilgileri şöyle:
Uydu: Türksat 42° E
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: V - Dikey
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
Alternatif kapsama alanı için verilen frekans bilgileri ise şöyle:
Frekans: 11958 MHz
Polarizasyon: V - Dikey
Sembol oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1'i manuel olarak uydu alıcısına eklemek isteyen kullanıcılar şu adımları izleyebilir:
Kumandadan Menü veya Ayarlar bölümünü açın.
Kanal Kurulumu, Uydu Ayarları veya Kanal Arama menüsüne girin.
Manuel Kanal Arama, Transponder veya TP Ekle seçeneğini açın.
Frekans bölümüne 11794, polarizasyona Dikey/V, sembol oranına 30000, FEC bölümüne ise 3/4 değerini girin.
Şebeke arama seçeneğini aktif hale getirin.
Aramayı başlatarak TRT 1'i kanal listenize kaydedin.
TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği aktif olan uydu alıcılarında frekans güncellemeleri otomatik olarak yapılabiliyor.
Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile tabii üzerinden yayımlanacak.
Galatasaray İspanyol takımlarına karşı 37. maçına çıkıyor
Galatasaray, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında İspanyol ekiplerine karşı 37. maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, İspanya temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 36 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu maçlarda 33 gol atarken kalesinde 67 gol gördü.
Galatasaray'ın İspanyol takımlarına karşı Avrupa kupalarındaki bilançosu şöyle:
- Maç: 36
- Galibiyet: 8
- Beraberlik: 8
- Mağlubiyet: 20
- Attığı gol: 33
- Yediği gol: 67
Galatasaray, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçını 19 Eylül 1973'te Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid ile oynadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol takımlarıyla 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin birinde tur atlayan Galatasaray, 6 kez elendi.
Galatasaray'ın elediği tek İspanyol takımı Real Mallorca oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde Mallorca'yı deplasmanda 4-1, İstanbul'da ise 2-1 mağlup ederek turu geçti.
Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı tek galibiyeti var
Galatasaray ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
İki takım ilk kez 24 Kasım 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın sahasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Galatasaray, Barcelona karşısındaki tek galibiyetini 23 Kasım 1994'te Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2-1'lik skorla elde etti.
Barcelona ile oynadığı 10 karşılaşmada 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.
Galatasaray Barcelona maçının ilk 11'leri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve ilk 11'leri belli oldu.
Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo