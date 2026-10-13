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MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI 2026: Milli Saraylar sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri neler? Hangi kadrolara alım olacak?

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI 2026: Milli Saraylar sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri neler? Hangi kadrolara alım olacak?

20:51, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI 2026: Milli Saraylar sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri neler? Hangi kadrolara alım olacak?
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 158 sözleşmeli personel alacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 158 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. İstanbul ve Edirne’de görevlendirilmek üzere koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, müze görevlisi, büro personeli, mühendis, restoratör, çözümleyici ve teknik personel kadrolarında alım yapılacak. Milli Saraylar personel alımı başvuru şartları, KPSS puanı, yaş sınırı, kontenjan dağılımı, sınav süreci ve Kariyer Kapısı başvuru ekranına ilişkin tüm detaylar belli oldu.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Edirne’de görevlendirilmek üzere toplam 158 sözleşmeli personel alımı yapacak. Milli Saraylar personel alımı kapsamında güvenlik görevlisinden müze görevlisine, temizlik personelinden restoratöre kadar farklı kadrolarda başvuru alınacak.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatındaki 158 boş pozisyon için sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek; şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlanın ayrıntılı “Başvuru süresi, yeri ve şekli” bölümünde başvuruların 12 Ekim 2026 tarihinde başlayacağı ve 22 Ekim 2026 tarihinde sona ereceği belirtiliyor. Ancak ilan metninin giriş bölümünde başvuru tarihleri 12-20 Ekim 2026 olarak yer alıyor.

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hangi kadrolara personel alınacak?

Milli Saraylar personel alımı kapsamında İstanbul ve Edirne’de toplam 158 kişilik kontenjan ayrıldı. Kadro dağılımı şöyle:

  • Büro personeli: 1 kişi
  • Müze görevlisi: 9 kişi
  • İnşaat mühendisi: 1 kişi
  • Restoratör (Kalemkâr): 5 kişi
  • Çözümleyici: 1 kişi
  • Diğer teknik hizmet personeli (El dekoru ve seramik üretimi): 11 kişi
  • Tekniker (El dekoru ve seramik üretimi): 5 kişi
  • Koruma ve güvenlik görevlisi: İstanbul’da 80, Edirne’de 20 kişi
  • Destek personeli (Temizlik görevlisi): İstanbul’da 20, Edirne’de 5 kişi

Böylece alımların 100’ü koruma ve güvenlik görevlisi, 25’i ise temizlik görevlisi kadroları için gerçekleştirilecek. Diğer kontenjanlar büro, müze, mühendislik, restorasyon, bilişim ve teknik hizmet alanlarına ayrıldı.

KPSS şartı hangi kadrolarda aranıyor?

Büro personeli, müze görevlisi, inşaat mühendisi, restoratör ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarının ilgili gruplarında 2025 veya 2026 KPSS’den belirtilen puan türünde en az 60 puan şartı bulunuyor.

Büro personeli, müze görevlisi, mühendis ve güvenlik görevlisi adayları KPSS puan sıralamasının ardından sözlü sınava alınacak. Bu kadrolarda, alınacak personel sayısının sekiz katı kadar adayın sözlü sınava çağrılması öngörülüyor.

Restoratör kadrosunda ise KPSS sıralamasına göre kadro sayısının 20 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacak. Uygulamalı sınavı geçen adaylardan kadro sayısının beş katı kadar kişi sözlü sınava katılabilecek.

Bazı kadrolarda uygulamalı sınav yapılacak

Çözümleyici, el dekoru ve seramik üretiminde görev yapacak teknik hizmet personeli ve teknikerler ile temizlik görevlisi adaylarının tamamı, başvurularının kabul edilmesi halinde uygulamalı sınava çağrılacak.

Uygulamalı sınavda adaylar şu başlıklarda değerlendirilecek:

  • Yapılacak işi kavrama yeterliliği
  • Araç, gereç ve malzeme bilgisi
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma yeterliliği
  • Zamanı kullanma becerisi
  • İşin niteliğine uygun çalışma becerisi
  • Uygulamalı sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekecek.

Güvenlik görevlisi adaylarında hangi şartlar aranıyor?

İstanbul için 80, Edirne için 20 olmak üzere toplam 100 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Adayların herhangi bir lisans bölümünden mezun olması ve 2025 veya 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor.

Ayrıca adayların silahlı güvenlik kimlik kartına, silahlı özel güvenlik elemanı sertifikasına veya bu belgeler için ilgili kurumlara yapılmış bir başvuruya sahip olması isteniyor. Görevin 24 saat esasına dayalı vardiyalı sistemde yürütülebilmesine engel bir durum bulunmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşın doldurulmamış olması da şartlar arasında.

Atanmaya hak kazanan adayların belirlenen sürede silahlı özel güvenlik kimlik kartını ibraz edememesi halinde atama işlemi gerçekleştirilmeyecek veya yapılmış atama iptal edilecek.

Temizlik görevlisi için lise mezuniyeti yeterli

Destek personeli kapsamında İstanbul’da 20, Edirne’de ise 5 temizlik görevlisi alınacak. Bu kadroya başvuracak adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması ve son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunması gerekiyor.

Adaylarda aranacak genel şartlar

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve ilgili pozisyon için belirlenen özel şartları taşıması gerekiyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da genel şartlar arasında bulunuyor.

Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, kamu görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş bulunması ve askerlik yönünden ilanda belirtilen koşulları taşıması gerekiyor.

Başvuruda belgeler eksiksiz yüklenmeli

Adaylar, aynı tarihlerde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan sınav ilanlarından yalnızca birine başvurabilecek. Yurt dışındaki veya denkliği bulunan öğretim kurumlarından mezun adayların denklik belgelerini sisteme yüklemesi gerekecek.

Restoratör ve çözümleyici gibi bazı pozisyonlarda diploma, transkript, programlama dili yeterlilik belgesi ve kadroya özel diğer belgelerin başvuru sırasında Kariyer Kapısı’na yüklenmesi zorunlu olacak. Yarım bırakılan veya tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Sınav sonuçları nereden açıklanacak?

Başvuruların incelenmesinin ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar başvuru değerlendirme ve sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, sınav ve bilgilendirmelerin Kariyer Kapısı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının internet sitesinden takip edilmesi gerekecek.

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