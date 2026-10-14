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Aston Villa-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa Fenerbahçe canlı yayını hangi kanalda, şifresiz mi?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa Fenerbahçe canlı yayını hangi kanalda, şifresiz mi?

00:45, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 00:45, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aston Villa-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa Fenerbahçe canlı yayını hangi kanalda, şifresiz mi?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere'de karşı karşıya gelecek Aston Villa ile Fenerbahçe'nin mücadelesinin tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Villa Park'ta oynanacak kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve iki takımın geçmiş karşılaşmalarına ilişkin öne çıkan detaylar...

Aston Villa-Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya konuk olacağı karşılaşma, Birmingham'daki Villa Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak.


Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek. Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maçın temel bilgileri şöyle:

  • - Karşılaşma: Aston Villa-Fenerbahçe
  • - Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi
  • - Hafta: 2. hafta
  • - Tarih: 14 Ekim Çarşamba
  • - Saat: 22.00
  • - Stat: Villa Park
  • - Hakem: Ivan Kružliak
  • - Yayın: TRT 1
Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Aston Villa-Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya konuk olacağı karşılaşma, Birmingham'daki Villa Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak.Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek. Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.Maçın temel bilgileri şöyle:- Karşılaşma: Aston Villa-Fenerbahçe- Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi- Hafta: 2. hafta- Tarih: 14 Ekim Çarşamba- Saat: 22.00- Stat: Villa Park- Hakem: Ivan Kružliak- Yayın: TRT 1

Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 24. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşmasıyla birlikte İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarındaki 24. resmi maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, daha önce İngiliz ekipleriyle karşı karşıya geldiği 23 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 18 gol atarken kalesinde 42 gol gördü.


Sarı-lacivertlilerin İngiliz takımlarıyla Avrupa kupalarındaki ilk eşleşmesi 1968-1969 sezonunda Manchester City'ye karşı gerçekleşti. O dönem UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda deplasmandaki maç 0-0 sona ererken Fenerbahçe, İstanbul'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı.

Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 24. maçına çıkacakFenerbahçe, Aston Villa karşılaşmasıyla birlikte İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarındaki 24. resmi maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, daha önce İngiliz ekipleriyle karşı karşıya geldiği 23 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 18 gol atarken kalesinde 42 gol gördü.Sarı-lacivertlilerin İngiliz takımlarıyla Avrupa kupalarındaki ilk eşleşmesi 1968-1969 sezonunda Manchester City'ye karşı gerçekleşti. O dönem UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda deplasmandaki maç 0-0 sona ererken Fenerbahçe, İstanbul'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı.

Aston Villa ile 4. randevu

Fenerbahçe ile Aston Villa, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan üç karşılaşmanın tamamını İngiliz ekibi kazandı.


1977-1978 sezonundaki UEFA Kupası eşleşmesinde Aston Villa, 14 Eylül 1977'de İngiltere'de oynanan ilk maçı 4-0 kazandı. İstanbul'da 28 Eylül 1977'de oynanan rövanşta da 2-0 galip gelen İngiliz temsilcisi turu geçen taraf oldu.


İki ekip geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha karşılaştı. Kadıköy'deki mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazandı.


Fenerbahçe, Aston Villa ile bugüne kadar oynadığı üç resmi karşılaşmada gol kaydedemedi.

Aston Villa ile 4. randevuFenerbahçe ile Aston Villa, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan üç karşılaşmanın tamamını İngiliz ekibi kazandı.1977-1978 sezonundaki UEFA Kupası eşleşmesinde Aston Villa, 14 Eylül 1977'de İngiltere'de oynanan ilk maçı 4-0 kazandı. İstanbul'da 28 Eylül 1977'de oynanan rövanşta da 2-0 galip gelen İngiliz temsilcisi turu geçen taraf oldu.İki ekip geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha karşılaştı. Kadıköy'deki mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazandı.Fenerbahçe, Aston Villa ile bugüne kadar oynadığı üç resmi karşılaşmada gol kaydedemedi.

Manchester United deplasmanındaki tarihi galibiyet

Fenerbahçe'nin İngiliz ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki dikkat çeken sonuçlarından biri 1996-1997 sezonunda Manchester United karşısında geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan iki takımın İstanbul'daki ilk maçını Manchester United 2-0 kazandı. Fenerbahçe ise deplasmandaki karşılaşmada Elvir Bolic'in golüyle 1-0 galip geldi.


Bu sonuçla Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasında devam eden 40 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi.


Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Manchester United ile aynı grupta yer aldı. İngiltere'deki mücadeleyi 6-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçı Tuncay Şanlı'nın üç gol attığı karşılaşmada 3-0 kazandı.

Manchester United deplasmanındaki tarihi galibiyetFenerbahçe'nin İngiliz ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki dikkat çeken sonuçlarından biri 1996-1997 sezonunda Manchester United karşısında geldi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan iki takımın İstanbul'daki ilk maçını Manchester United 2-0 kazandı. Fenerbahçe ise deplasmandaki karşılaşmada Elvir Bolic'in golüyle 1-0 galip geldi.Bu sonuçla Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasında devam eden 40 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi.Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Manchester United ile aynı grupta yer aldı. İngiltere'deki mücadeleyi 6-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçı Tuncay Şanlı'nın üç gol attığı karşılaşmada 3-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile çeyrek final oynadı

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı derecesini elde etti.


Grup aşamasının ardından Sevilla'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, bu turda Chelsea ile eşleşti. Fenerbahçe İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanırken deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.


Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a İstanbul'da 5-2 yenildi, İngiltere'deki karşılaşmadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.


Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda yeniden Arsenal ile karşılaştı. İlk maçı sahasında 3-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile çeyrek final oynadıFenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı derecesini elde etti.Grup aşamasının ardından Sevilla'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, bu turda Chelsea ile eşleşti. Fenerbahçe İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanırken deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a İstanbul'da 5-2 yenildi, İngiltere'deki karşılaşmadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda yeniden Arsenal ile karşılaştı. İlk maçı sahasında 3-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybetti.

Aston Villa'nın Türk takımlarına karşı performansı

Aston Villa, Türk takımlarıyla bugüne kadar 7 resmi karşılaşmaya çıktı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.


Aston Villa'nın Türk ekiplerine karşı sonuçları arasında Fenerbahçe'ye karşı aldığı üç galibiyetin yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor karşısındaki maçlar da bulunuyor.

1982-1983 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen Aston Villa, sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazandı. İstanbul'daki mücadele ise 0-0 sona erdi.


İngiliz ekibi, 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor ilk maçı sahasında 1-0 kazanırken Aston Villa rövanştan 2-1 galip ayrıldı; Karadeniz ekibi deplasman golü avantajıyla tur atladı.

Aston Villa'nın Türk takımlarına karşı performansıAston Villa, Türk takımlarıyla bugüne kadar 7 resmi karşılaşmaya çıktı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.Aston Villa'nın Türk ekiplerine karşı sonuçları arasında Fenerbahçe'ye karşı aldığı üç galibiyetin yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor karşısındaki maçlar da bulunuyor.1982-1983 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen Aston Villa, sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazandı. İstanbul'daki mücadele ise 0-0 sona erdi.İngiliz ekibi, 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor ilk maçı sahasında 1-0 kazanırken Aston Villa rövanştan 2-1 galip ayrıldı; Karadeniz ekibi deplasman golü avantajıyla tur atladı.

Gözler Villa Park'taki mücadelede


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacak Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Gözler Villa Park'taki mücadeledeUEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacak Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Başlıklar :aston villafenerbahçeuefa şampiyonlar ligicanlı yayınfutbol
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