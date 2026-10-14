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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Çarşamba maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Çarşamba maç programı

17:48, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:48, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Çarşamba maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray, sahasında öne geçtiği mücadelede Barcelona’ya 4-1 mağlup olurken, Atletico Madrid evinde Manchester United’ı 2-0 yenmeyi başardı. Gecenin sürpriz sonuçlarından birine ise Club Brugge imza attı ve Inter’i 4-3 mağlup etti. Devler Ligi’nde bugün de birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa’ya konuk olurken; Manchester City-PSG ve Roma-Real Madrid karşılaşmalarında da takımlar galibiyet için kıran kırana mücadele edecek. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası, futbolseverleri ekran başına kilitleyen heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta taraftar desteğiyle öne geçtiği zorlu maçta dünya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Gruptaki diğer dev maçlarda Atletico Madrid sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0 mağlup ederken, Inter deplasmanda Club Brugge'a 4-3lük skorla boyun eğdi. Devler Ligi'nde heyecan bugünkü karşılaşmalarla kesintisiz devam ediyor; temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiltere'de Aston Villa’ya konuk olurken, futbol dünyasının nabzı Manchester City - PSG ve Roma - Real Madrid gibi nefes kesen dev randevularda atacak. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Ekim Çarşamba maç programı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası, futbolseverleri ekran başına kilitleyen heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta taraftar desteğiyle öne geçtiği zorlu maçta dünya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Gruptaki diğer dev maçlarda Atletico Madrid sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0 mağlup ederken, Inter deplasmanda Club Brugge'a 4-3lük skorla boyun eğdi. Devler Ligi'nde heyecan bugünkü karşılaşmalarla kesintisiz devam ediyor; temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiltere'de Aston Villa’ya konuk olurken, futbol dünyasının nabzı Manchester City - PSG ve Roma - Real Madrid gibi nefes kesen dev randevularda atacak. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Ekim Çarşamba maç programı.


Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak, akşam maç saat kaçta?

10:45 Melbourne Victory 3-0 FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 90

13:00 Kashiwa Reysol 5-1 Port FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:00 Vissel Kobe 2-0 Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart


Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak, akşam maç saat kaçta?10:45 Melbourne Victory 3-0 FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 9013:00 Kashiwa Reysol 5-1 Port FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 213:00 Vissel Kobe 2-0 Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Fenerbahçe 4-0 Fatih Karagümrük TFF Elit U16 Ligi FB TV

14:30 Batman Petrol 4-2 İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:00 Fenerbahçe 4-0 Fatih Karagümrük TFF Elit U16 Ligi FB TV14:30 Batman Petrol 4-2 İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:15 Persib Bandung 1-0 Viettel AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

16:00 Aston Villa 2-1 Fenerbahçe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok

16:45 Nasaf Qarshi - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

17:00 Ümraniyespor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:15 Persib Bandung 1-0 Viettel AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 216:00 Aston Villa 2-1 Fenerbahçe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok16:45 Nasaf Qarshi - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart17:00 Ümraniyespor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

17:00 Manchester City - PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Al Muharraq - Golgohar AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 90

19:00 Al Jazira - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

17:00 Manchester City - PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv19:00 Al Muharraq - Golgohar AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 9019:00 Al Jazira - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

19:00 Al Taawon - Al Rayyan AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

19:45 Feyenoord - Como UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

19:45 LASK Linz - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

19:00 Al Taawon - Al Rayyan AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 219:45 Feyenoord - Como UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 119:45 LASK Linz - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

20:00 Keçiörengücü - Iğdırspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Antalyaspor - Kayserispor Trendyol 1. Lig Süper TRT Türk

21:15 Al Faisaly Amman - Al Nahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

20:00 Keçiörengücü - Iğdırspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 620:00 Antalyaspor - Kayserispor Trendyol 1. Lig Süper TRT Türk21:15 Al Faisaly Amman - Al Nahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

21:15 Al Kuwait - Al Khalidiyah AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 90

22:00 Roma - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

22:00 Aston Villa - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

21:15 Al Kuwait - Al Khalidiyah AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 9022:00 Roma - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 122:00 Aston Villa - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

22:00 Real Betis - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

22:00 Bodo Glimt - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

22:00 Manchester City - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Real Betis - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 422:00 Bodo Glimt - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 322:00 Manchester City - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Shakhtar Donetsk - AEK UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

22:00 Slovan Bratislava - Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

22:00 Lincoln City - West Ham İngiltere Championship S Sport Plus.

22:00 Shakhtar Donetsk - AEK UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 222:00 Slovan Bratislava - Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 522:00 Lincoln City - West Ham İngiltere Championship S Sport Plus.
Başlıklar :Bugünkü maçlarUEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayBarcelonaManchester UnitedAtletico MadridInter
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