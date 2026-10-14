Husiler kimdir nerede yaşıyorlar, mezhepleri nedir?

Yemen'de İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan kritik öneme sahip Kral Halid Hava Üssü’ne onlarca balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile geniş çaplı bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Riyad'ın kuzeyinde üç İHA’yı hava savunma sistemleriyle imha ettiklerini açıkladı. Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından bölgesel denklemin kilit aktörü olan Husilerin kimliği yeniden gündeme geldi. Peki Husiler kimdir, Suudi Arabistan'a neden saldırıyor?

Husiler kimdir?

Husiler, Yemen’in kuzeyinde ortaya çıkan ve resmî adı Ensarullah olan İran destekli silahlı ve siyasi bir harekettir. Temelleri, 1990’lı yıllarda Yemen’in Suudi Arabistan sınırına yakın Saada bölgesinde güçlenen Husi hareketine dayanıyor. Adını hareketin önde gelen isimlerinden Hüseyin Bedreddin el-Husi ’den alan grubun günümüzdeki liderliğini kardeşi Abdülmelik el-Husi yürütüyor.

Husiler nerede yaşıyorlar, mezhepleri nedir?

Husilerin ana toplumsal ve siyasi tabanı Yemen’in kuzeyindeki Saada ve çevresinde bulunurken grup, başkent Sana başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgelerde kontrol sağlıyor. Dini açıdan Husilerin büyük bölümü, Şii Zeydilik koluna mensup.

Husiler ile Yemen hükümeti arasında ilk savaş, Yemen hükümetinin 2004'te Sada'daki sınırlı çatışmalarda 3 askerin öldürülmesinden Husileri sorumlu tutmasıyla çıktı ve 2010 yılında taraflar arasında varılan ateşkesle sona erdi.

Halen uluslarası kamuoyu tarafından tanınan Aden merkezli Yemen hükümeti, Husileri, "Lübnan Hizbullahı'na ve İran'a bağlı olmakla ve 1962'ye kadar yüzyıllar boyunca kuzey Yemen'de iktidar olan Zeydi İmamlık sistemini yeniden kurmaya" çalışmakla suçluyor.

Ensarullah Cemaatini, Hüseyin Bedreddin el-Husi’nin 2004'te Yemen ordusu tarafından Sada'da öldürülmesinden bu yana kardeşi Abdülmelik el-Husi yönetiyor. Kurucusu Husi'nin adına nispeten "Husiler" olarak anılan Ensarullah Cemaatinin en bariz ve önemli destekçisi ise İran. İran tarafından mali ve askeri olarak desteklenen Husiler, 2004'ten 2010'a kadar hükümet güçleriyle savaşırken, Arap Baharı'nın en önemli ülkelerinden biri olan Yemen'de Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 2012'de devrilmesinin ardından ülkedeki nüfuzunu güçlendirmeyi başardı.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Uzun süren halk hareketi sonrası Yemen'de bir türlü istikrar sağlanamaması sonucu bir hükümet krizi oluşmuş, Husiler de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin önemli bir kısmını ele geçirmişti. Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan‘ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü‘nü onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Suudi Arabistan’ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesinde bulunan Kral Halid Hava Üssü’ndeki savaş uçağı hangarları, radarlar, pistler, mühimmat depoları ile diğer askeri tesis ve altyapı unsurlarının onlarca balistik füze ve İHA ile hedef alındığını ifade eden Seri, saldırıların “isabetli” olduğunu ve hava üssünde “büyük kayıplara” yol açtığını ileri sürdü.

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