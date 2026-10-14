Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Husiler kimdir nerede yaşıyorlar, mezhepleri nedir?

Husiler kimdir nerede yaşıyorlar, mezhepleri nedir?

11:07, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:20, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Husiler kimdir nerede yaşıyorlar, mezhepleri nedir?
Husiler kimdir?

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü’nü onlarca balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını açıkladı. Yapılan saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yaptığı açıklamada güçlerinin Riyad'ın kuzeyinde üç insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Peki Husiler kimdir, Husilerin lideri kim, nerede yaşıyorlar, mezhepleri nedir, Suudi Arabistan'a neden saldırıyorlar? İşte detaylar.

Yemen'de İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan kritik öneme sahip Kral Halid Hava Üssü’ne onlarca balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile geniş çaplı bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Riyad'ın kuzeyinde üç İHA’yı hava savunma sistemleriyle imha ettiklerini açıkladı. Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından bölgesel denklemin kilit aktörü olan Husilerin kimliği yeniden gündeme geldi. Peki Husiler kimdir, Suudi Arabistan'a neden saldırıyor?

Husiler kimdir?

Husiler, Yemen’in kuzeyinde ortaya çıkan ve resmî adı Ensarullah olan İran destekli silahlı ve siyasi bir harekettir. Temelleri, 1990’lı yıllarda Yemen’in Suudi Arabistan sınırına yakın Saada bölgesinde güçlenen Husi hareketine dayanıyor. Adını hareketin önde gelen isimlerinden
Hüseyin Bedreddin el-Husi
’den alan grubun günümüzdeki liderliğini kardeşi
Abdülmelik el-Husi
 yürütüyor.

Husiler nerede yaşıyorlar, mezhepleri nedir?

Husilerin ana toplumsal ve siyasi tabanı Yemen’in kuzeyindeki Saada ve çevresinde bulunurken grup, başkent Sana başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgelerde kontrol sağlıyor. Dini açıdan Husilerin büyük bölümü, Şii Zeydilik koluna mensup.

Husiler ile Yemen hükümeti arasında ilk savaş, Yemen hükümetinin 2004'te Sada'daki sınırlı çatışmalarda 3 askerin öldürülmesinden Husileri sorumlu tutmasıyla çıktı ve 2010 yılında taraflar arasında varılan ateşkesle sona erdi.

Halen uluslarası kamuoyu tarafından tanınan Aden merkezli Yemen hükümeti, Husileri, "Lübnan Hizbullahı'na ve İran'a bağlı olmakla ve 1962'ye kadar yüzyıllar boyunca kuzey Yemen'de iktidar olan Zeydi İmamlık sistemini yeniden kurmaya" çalışmakla suçluyor.

Ensarullah Cemaatini, Hüseyin Bedreddin el-Husi’nin 2004'te Yemen ordusu tarafından Sada'da öldürülmesinden bu yana kardeşi Abdülmelik el-Husi yönetiyor. Kurucusu Husi'nin adına nispeten "Husiler" olarak anılan Ensarullah Cemaatinin en bariz ve önemli destekçisi ise İran. İran tarafından mali ve askeri olarak desteklenen Husiler, 2004'ten 2010'a kadar hükümet güçleriyle savaşırken, Arap Baharı'nın en önemli ülkelerinden biri olan Yemen'de Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 2012'de devrilmesinin ardından ülkedeki nüfuzunu güçlendirmeyi başardı.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Uzun süren halk hareketi sonrası Yemen'de bir türlü istikrar sağlanamaması sonucu bir hükümet krizi oluşmuş, Husiler de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin önemli bir kısmını ele geçirmişti. Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan‘ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü‘nü onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Suudi Arabistan’ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesinde bulunan Kral Halid Hava Üssü’ndeki savaş uçağı hangarları, radarlar, pistler, mühimmat depoları ile diğer askeri tesis ve altyapı unsurlarının onlarca balistik füze ve İHA ile hedef alındığını ifade eden Seri, saldırıların “isabetli” olduğunu ve hava üssünde “büyük kayıplara” yol açtığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan’ın başkentti Riyad’da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri
Dünya
Suudi Arabistan’ın başkentti Riyad’da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri
Trump'tan tuhaf itiraf: İranlı liderleri öldürdük konuşacağımız kimse kalmadı
Dünya
Trump'tan tuhaf itiraf: İranlı liderleri öldürdük konuşacağımız kimse kalmadı
Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye girdi: 3 ayrı patlama sesi duyuldu
Dünya
Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye girdi: 3 ayrı patlama sesi duyuldu
Suudi jetleri Sana’daki petrol depolarını havaya uçurdu
Dünya
Suudi jetleri Sana’daki petrol depolarını havaya uçurdu
Başlıklar :HusilerHusiler askeri gücüyemen
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026