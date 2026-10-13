Suudi jetleri Sana’daki petrol depolarını havaya uçurdu

Silahlı askerlere geri adım attıran cesaret: El Halil'de silahsız gençler işgalcileri ürküttü

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde, gaspçı Yahudi yerleşimcilerin baskınını korumak için sokakları basan İsrail güçleri beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Filistinlilerin evlerine ulaşmasını engelleyen ve esnafa zorla kepenk kapattıran tepeden tırnağa silahlı İsrail askerlerinin, karşılarına dikilen silahsız Filistinli gençlerin dik duruşu ve cesareti karşısında ürküp geri adım attığı anlar kameraya yansıdı. El Halil'in Tarihi Eski Şehir (Old City) bölgesinde yerleşimci terörünü organize etmek için mahalleyi abluka altına alan işgal güçleri, hiçbir silahı olmayan Filistinli gençlerin korkusuz tepkisi karşısında bocalamaya başladı. Tüfeklerine rağmen gençlerin üzerine yürümeye cesaret edemeyip adım adım geri çekilen askerlerin panik anları, bölgedeki sarsılmaz direnişi bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.