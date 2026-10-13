Suudi jetleri Sana’daki petrol depolarını havaya uçurdu
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolündeki stratejik noktaları ve petrol altyapısını hava harekâtıyla hedef aldı. Yemen Petrol Şirketi'nin kentin batısındaki Sibaha tesisine yönelik düzenlenen bombardıman sonrası bölgeden alevler ve yoğun dumanlar yükseldi.
Tesis önceden boşaltılmıştı: Husilerden Aramco misillemesi uyarısı
Yerel kaynaklar ve Ensarullah'a bağlı El-Mesire televizyonu, hava saldırısına uğrayan Sibaha tesisinin olası bir bombardıman ihtimaline karşı daha önce tahliye edildiğini, depolardaki petrol ürünlerinin başka tesislere nakledildiğini duyurdu. Can veya mal kaybına ilişkin net bir bilanço paylaşılmazken, saldırı öncesinde koalisyonun sivillere bölgeden uzaklaşma çağrısı yaptığı biliniyordu. Hava harekâtının hemen öncesinde açıklama yapan Husi yönetimi ise Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'yu açık hedef ilan etmiş; Sana'ya yönelik herhangi bir saldırı halinde Riyad yönetimine "şiddetli ve acı verici bir misillemeyle" karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.