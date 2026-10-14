Trump'tan tuhaf itiraf: İranlı liderleri öldürdük konuşacağımız kimse kalmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bu ülkeye karşı harekete geçmek zorunda kaldıklarını öne süren Trump, "İran’a küçük bir ziyaret yaptık. Şöyle söyleyelim, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar ve bu çok yakında sona erecek" dedi. İran’da bir lider boşluğu yaşandığını öne süren Trump, "Liderleri bile yok. Sorun da bu. Liderler konusunda biraz fazla ileri gitmiş olabiliriz, çünkü artık kiminle muhatap olduğumuzu bile bilmiyoruz. Kimse İran Cumhurbaşkanı olmak istemiyor. Soruyorlar: ‘Kim cumhurbaşkanı olmak ister?’ Hiç kimse! Dürüst olmak gerekirse kiminle muhatap olacağımızı bulmakta zorlanıyoruz. Sanırım çok ileri gittik" şeklinde konuştu. İran’ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyen Trump, "Bizim için oldukça kolay oldu. Çünkü şu anda donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, dünyadaki herhangi bir ülke arasında en kötü enflasyona sahipler. Paraları yok" diye konuştu. Öte yandan Trump, bir başka açıklamasında 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım" değerlendirmesini yaptı.

Dünya

İran'a karşı teyakkuza geçtiler: Trump'tan Netanyahu'ya 'hazırlan' talimatı

Dünya

Trump'tan Çin ve Rusya'ya 'İran' çıkışı: 'Kaybedecek çok şeyleri var'

Dünya

İran ABD'yi uyardı: Ateşle oynamayın silahlı kuvvetlerimizin eli dolu