Trump'tan Çin ve Rusya'ya 'İran' çıkışı: 'Kaybedecek çok şeyleri var'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair çok sayıda yorumunu gördüğünü belirten Trump, "Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak (yardım ettiklerini) düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin ve Rusya'ya atıfta bulunarak, "Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız" ifadesini kullandı.

Dünya

Trump ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u görevden almayı düşündüğünü doğruladı

Dünya

Rusya'dan 60 günlük ateşkes önerisine yanıt: Ateşkes değil uzun vadeli barış istiyoruz

Dünya

İran ABD'yi uyardı: Ateşle oynamayın silahlı kuvvetlerimizin eli dolu