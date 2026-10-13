Trump'tan Çin ve Rusya'ya 'İran' çıkışı: 'Kaybedecek çok şeyleri var'
09:22, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:24, 13/10/2026, Salı
AA
ABD Başkanı Trump'tan Çin ve Rusya'ya gözdağı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiği yönündeki iddialara tepki göstererek, "Eğer yardım ediyorlarsa bile bu çok düşük bir düzeydedir. Ancak ben yardım ettiklerine kesinlikle inanmıyorum. Kaybedecek çok şeyleri var. Öyle bir durum olsaydı bundan haberimiz olurdu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair çok sayıda yorumunu gördüğünü belirten Trump, "Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak (yardım ettiklerini) düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Çin ve Rusya'ya atıfta bulunarak, "Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız" ifadesini kullandı.
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