Trump ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u görevden almayı düşündüğünü doğruladı

Trump, seçim mitingine katılmak için Ohio eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Guilfoyle'u görevden almayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bunu değerlendiriyoruz. Evet, memnun değiliz." cevabını verdi.

CNN'e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, dün, Trump'ın, büyükelçilik görevi sırasında, "pahalı hediyeler kabul ettiği ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep ettiği" ileri sürülen Guilfoyle hakkındaki iddiaları incelediğini belirtmişti.

Trump'tan Ilhan Omar açıklaması

Trump, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar hakkındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde, federal makamların Omar'ı yakından incelediğini söyledi.

Soruşturmada kişisel bir rolü olmadığını savunan Trump, "Şahsen onu her zaman tamamen sahtekar biri olarak gördüm ama bunun benimle bir ilgisi yok." dedi.

Omar'ı "kötü bir insan" olarak niteleyen Trump, konunun Adalet Bakanlığının meselesi olduğunu dile getirdi.

​​​​​​​Minnesota eyaletinden Demokrat Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında dün sabah erken saatlerde aranmıştı.

Kim Jong-un ile görüşme ihtimali

Trump, Asya'ya yapmayı planladığı ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelebileceğini de işaret etti.

Görüşme ihtimali hakkındaki soruya Trump, "Olabilir, evet. Bu heyecan verici olur, değil mi? Ama onunla iyi anlaşıyorum." yanıtını verdi.

Trump, kasımda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere Filipinler'e, ardından Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine gitmeyi planlıyor.

Nobel ödülü bu sene de kaçtı

Bir gece yarısı o büyük saldırı filosu neden geri adım attı?

Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu ne oldu?